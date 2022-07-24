Музыкальная индустрия просит депутатов разработать механизм блокировки платежей пиратам

Музыкальная индустрия просит депутатов разработать механизм блокировки платежей пиратамВ 2021 году объем черного рынка контента мог достичь 5 млрд рублей
Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) 21 июля попросила председателей комитетов Госдумы по информационной политике и финансовому рынку Александра Хинштейна и Анатолия Аксакова создать законодательные условия для блокировки платежей физлиц в адрес пиратских ресурсов и их владельцев. НФМИ в своем обращении также выступила с предложениями по доработке законопроекта о поправках в ФЗ № 115 о противодействии отмыванию денег.
«Ведомости» ознакомились с копией обращения, его подлинность подтвердил гендиректор НФМИ Никита Данилов. Хинштейн и Аксаков сообщили «Ведомостям», что пока не получили письмо НФМИ.
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