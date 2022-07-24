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Музыкальная индустрия просит депутатов разработать механизм блокировки платежей пиратам

В 2021 году объем черного рынка контента мог достичь 5 млрд рублей
Дмитрий Игнатьев
Федерация предлагает добавить к законопроекту пункт о том, что банки должны блокировать платежи и в адрес пиратских ресурсов, которые не внесены в Единый реестр РКН, но уже получили ограничение доступа / Максим Стулов / Ведомости

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) 21 июля попросила председателей комитетов Госдумы по информационной политике и финансовому рынку Александра Хинштейна и Анатолия Аксакова создать законодательные условия для блокировки платежей физлиц в адрес пиратских ресурсов и их владельцев. НФМИ в своем обращении также выступила с предложениями по доработке законопроекта о поправках в ФЗ № 115 о противодействии отмыванию денег.

«Ведомости» ознакомились с копией обращения, его подлинность подтвердил гендиректор НФМИ Никита Данилов. Хинштейн и Аксаков сообщили «Ведомостям», что пока не получили письмо НФМИ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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