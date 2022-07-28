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«Бэнкси. Неофициальная биография»: веселые картинки

В новой книге о самом известном стрит-арт-художнике лучше всего получились фотографии
Николай Корнацкий
АСТ

Как писать биографию знаменитости, которая знаменита своей неизвестностью? Можно пересказать самые убедительные теории, кто же скрывается за псевдонимом. За примером далеко ходить не надо – до сих пор живучи альтернативные версии авторства шекспировских пьес. Кто-то приписывает их философу Фрэнсису Бэкону, кто-то драматургу Кристоферу Марло, а то и целой артели литераторов. Так и с Бэнкси. Есть немалый список вероятных кандидатур, кто же он на самом деле, – есть доводы в пользу и Роберта Дель Ная из группы Massive Attack (их песня играет на титрах сериала «Доктор Хаус»), и Джейми Хьюлетта, лидера Gorillaz. Опять же есть мнение, что это не один человек, а арт-группировка – во главе с блондинкой, которая мелькает в документальном фильме «Выход через сувенирную лавку».

Помимо прочего Бэнкси, безусловно, гений маркетинга. Было бы любопытно рассмотреть его карьеру именно в этом ключе – глазами профессионала-продажника. Тут явно есть чему поучиться. Чего стоит один кейс на аукционе Sotheby’s в 2018 г. – когда только что проданная картина «Девочка с воздушным шаром» наполовину самоуничтожилась благодаря встроенному в раму шредеру, после чего стала еще дороже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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