«Бэнкси. Неофициальная биография»: веселые картинки

Как писать биографию знаменитости, которая знаменита своей неизвестностью? Можно пересказать самые убедительные теории, кто же скрывается за псевдонимом. За примером далеко ходить не надо – до сих пор живучи альтернативные версии авторства шекспировских пьес. Кто-то приписывает их философу Фрэнсису Бэкону, кто-то драматургу Кристоферу Марло, а то и целой артели литераторов. Так и с Бэнкси. Есть немалый список вероятных кандидатур, кто же он на самом деле, – есть доводы в пользу и Роберта Дель Ная из группы Massive Attack (их песня играет на титрах сериала «Доктор Хаус»), и Джейми Хьюлетта, лидера Gorillaz. Опять же есть мнение, что это не один человек, а арт-группировка – во главе с блондинкой, которая мелькает в документальном фильме «Выход через сувенирную лавку».