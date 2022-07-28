«Архстояние-2022»: человек создан для счастья

«Архстояние-2022»: человек создан для счастьяУчастники фестиваля в «Никола-Ленивце» расскажут об обретении опоры и надежды в меняющемся мире
Спустя 17 лет с момента проведения первого «Архстояния» в арт-парке «Никола-Ленивец» фестиваль стал одним из самых важных событий современного искусства в России. Чтобы создать шедевры, органичные природной среде, сюда приезжают художники со всего мира, а вслед за ними зрители, чтобы увидеть их творения.
Среди тех, кто представлял здесь свои проекты, звезды европейской архитектуры Франсуа Рош и Адриан Гейзе, прославленное архитектурное бюро West 8. Всего за время существования «Архстояния» в нем приняли участие более 170 авторов. Среди тем, которыми задавались фестивали прошлых лет, – «Как жить», «Убежище», «Лень», «Со-здание».
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