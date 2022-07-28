«Архстояние-2022»: человек создан для счастья

Спустя 17 лет с момента проведения первого «Архстояния» в арт-парке «Никола-Ленивец» фестиваль стал одним из самых важных событий современного искусства в России. Чтобы создать шедевры, органичные природной среде, сюда приезжают художники со всего мира, а вслед за ними зрители, чтобы увидеть их творения.