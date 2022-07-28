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«Архстояние-2022»: человек создан для счастья

Участники фестиваля в «Никола-Ленивце» расскажут об обретении опоры и надежды в меняющемся мире
Вячеслав Суриков
Евгений Разумный / Ведомости

Спустя 17 лет с момента проведения первого «Архстояния» в арт-парке «Никола-Ленивец» фестиваль стал одним из самых важных событий современного искусства в России. Чтобы создать шедевры, органичные природной среде, сюда приезжают художники со всего мира, а вслед за ними зрители, чтобы увидеть их творения.

Среди тех, кто представлял здесь свои проекты, звезды европейской архитектуры Франсуа Рош и Адриан Гейзе, прославленное архитектурное бюро West 8. Всего за время существования «Архстояния» в нем приняли участие более 170 авторов. Среди тем, которыми задавались фестивали прошлых лет, – «Как жить», «Убежище», «Лень», «Со-здание».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных