«Наследие»: «Голодные игры» а-ля рус

«Наследие»: «Голодные игры» а-ля русНа видеосервисе Premier вышел новый сериал про постапокалипсис
В недалеком, как говорится, будущем мир охватила странная напасть: дети стали массово умирать, не доживая до совершеннолетия, и вид homo sapiens оказался под угрозой исчезновения. Чтобы дать человечеству второй шанс, ученые разработали программу «Наследие». Собрали в пробирках биологический материал, из которого когда-нибудь потом, когда проблема сама собой рассосется, смогут вновь родиться дети и унаследовать Землю. А себя погрузили в криогенный сон, чтобы дожить до того времени и управлять процессом.
Прошли годы, человечество вымерло, природа очистилась. Под руководством ученых, в нужный момент вышедших из стазиса, вылупляется первая генерация новых людей. Рождаются они вроде бы сразу подростками с социальными навыками и развитой речью (быть может, в будущих сериях это будет как-то объяснено). Но, несмотря на регулярные сеансы у психолога и материнскую заботу гинеколога, новое поколение, едва выйдя из пубертата, устраивает кровавый бунт против своих наставников и строит жестокое общество, стилистически напоминающее военный коммунизм.