«Наследие»: «Голодные игры» а-ля рус

В недалеком, как говорится, будущем мир охватила странная напасть: дети стали массово умирать, не доживая до совершеннолетия, и вид homo sapiens оказался под угрозой исчезновения. Чтобы дать человечеству второй шанс, ученые разработали программу «Наследие». Собрали в пробирках биологический материал, из которого когда-нибудь потом, когда проблема сама собой рассосется, смогут вновь родиться дети и унаследовать Землю. А себя погрузили в криогенный сон, чтобы дожить до того времени и управлять процессом.