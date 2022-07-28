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«Наследие»: «Голодные игры» а-ля рус

На видеосервисе Premier вышел новый сериал про постапокалипсис
Роман Черкасов
Premier

В недалеком, как говорится, будущем мир охватила странная напасть: дети стали массово умирать, не доживая до совершеннолетия, и вид homo sapiens оказался под угрозой исчезновения. Чтобы дать человечеству второй шанс, ученые разработали программу «Наследие». Собрали в пробирках биологический материал, из которого когда-нибудь потом, когда проблема сама собой рассосется, смогут вновь родиться дети и унаследовать Землю. А себя погрузили в криогенный сон, чтобы дожить до того времени и управлять процессом.

Прошли годы, человечество вымерло, природа очистилась. Под руководством ученых, в нужный момент вышедших из стазиса, вылупляется первая генерация новых людей. Рождаются они вроде бы сразу подростками с социальными навыками и развитой речью (быть может, в будущих сериях это будет как-то объяснено). Но, несмотря на регулярные сеансы у психолога и материнскую заботу гинеколога, новое поколение, едва выйдя из пубертата, устраивает кровавый бунт против своих наставников и строит жестокое общество, стилистически напоминающее военный коммунизм.

/Premier
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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