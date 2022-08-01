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Правительство Москвы выступило против законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Инициатива ударит по рынку рекламы, облику города и поступлениям в доход столицы
Елена Мухаметшина Мария Глухова
Принятие законопроекта приведет к снижению доходов бюджета столицы, считают в правительстве города / Максим Стулов / Ведомости

Департамент СМИ и рекламы правительства Москвы не поддержал принятие законопроекта о едином операторе цифровой рекламы, который был внесен в Госдуму депутатом-единороссом Артемом Кирьяновым 8 июля, а уже 15 июля принят в первом чтении на внеочередном пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом говорится в письме руководителя департамента Ивана Шубина, которое было направлено в комитет Совета Федерации по экономической политике. «Ведомости» ознакомились с письмом департамента СМИ и рекламы: в нем изложено 13 замечаний к основным положениям инициативы, которая ранее вызвала критику со стороны бизнеса.

Законопроект Кирьянова предполагает создание в РФ единого оператора, через которого будет размещаться вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц. Он же займется проверкой рекламного контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение, а также защитой персональных данных пользователей. Оператор (компания, отвечающая определенным требованиям закона) останется участником рынка и сможет без торгов заключать 30-летние контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, и транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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