Правительство Москвы выступило против законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Законопроект Кирьянова предполагает создание в РФ единого оператора, через которого будет размещаться вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц. Он же займется проверкой рекламного контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение, а также защитой персональных данных пользователей. Оператор (компания, отвечающая определенным требованиям закона) останется участником рынка и сможет без торгов заключать 30-летние контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, и транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока.