RRR: рядом ревет революция

RRR: рядом ревет революцияНа российских видеосервисах вышел индийский фильм про деколонизацию Британской империи
1920 год, Индия под британским господством. Проезжая через лес в Адилабаде, англичане похищают девчушку из дравидийского племени гондов – непонятно зачем, видимо просто от безнаказанности. Из глубины джунглей на поиски девочки выдвигается могучий защитник племени Комарам Бхим (Рама Рао-мл., известный поклонникам Толливуда по фильмам «Бадшах» и «Мужество»), способный голыми руками убить огромного, грубо нарисованного на компьютере тигра.
Не дремлет и британская полиция, ее служитель – Рама Раджу (Рам Чаран, известный по фильмам «Великий воин» и «Суперполицейский») берется поймать и обезвредить Бхима. Волею случая мужчины встречаются и, не зная, что один из них сыщик, а другой – мятежник, начинают дружить: под музыку бродить по полям и, хохоча, кататься на мотоцикле. Звучащая за кадром песня восхищается дружбой героев, но и предрекает ей суровые испытания, когда правда наконец откроется.