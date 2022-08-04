RRR: рядом ревет революция

Не дремлет и британская полиция, ее служитель – Рама Раджу (Рам Чаран, известный по фильмам «Великий воин» и «Суперполицейский») берется поймать и обезвредить Бхима. Волею случая мужчины встречаются и, не зная, что один из них сыщик, а другой – мятежник, начинают дружить: под музыку бродить по полям и, хохоча, кататься на мотоцикле. Звучащая за кадром песня восхищается дружбой героев, но и предрекает ей суровые испытания, когда правда наконец откроется.