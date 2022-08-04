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RRR: рядом ревет революция

На российских видеосервисах вышел индийский фильм про деколонизацию Британской империи
Роман Черкасов
Indian Films

1920 год, Индия под британским господством. Проезжая через лес в Адилабаде, англичане похищают девчушку из дравидийского племени гондов – непонятно зачем, видимо просто от безнаказанности. Из глубины джунглей на поиски девочки выдвигается могучий защитник племени Комарам Бхим (Рама Рао-мл., известный поклонникам Толливуда по фильмам «Бадшах» и «Мужество»), способный голыми руками убить огромного, грубо нарисованного на компьютере тигра.

Не дремлет и британская полиция, ее служитель – Рама Раджу (Рам Чаран, известный по фильмам «Великий воин» и «Суперполицейский») берется поймать и обезвредить Бхима. Волею случая мужчины встречаются и, не зная, что один из них сыщик, а другой – мятежник, начинают дружить: под музыку бродить по полям и, хохоча, кататься на мотоцикле. Звучащая за кадром песня восхищается дружбой героев, но и предрекает ей суровые испытания, когда правда наконец откроется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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