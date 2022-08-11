«Закрыть гештальт»: беспокойные покойники

Во время ссоры с женой Федор Ярцев (Александр Ильин-младший – Лобанов из ситкома «Интерны») от избытка придури выпадает из окна. Поскольку дуракам везет, Федя остается жив и здоров. Но, поскольку везение у Феди под стать ему – тоже дурацкое, после падения герою начинают являться призраки умерших, которые никак не могут вознестись в райские кущи и которым для этого нужно исправить какие-то прошлые поступки, попросить у кого-то прощения – в общем, как они сами выражаются, «закрыть гештальт».