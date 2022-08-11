«Закрыть гештальт»: беспокойные покойники

«Закрыть гештальт»: беспокойные покойникиНа Okko и «Кинопоиске» вышел комедийный сериал про призраков, нуждающихся в психотерапии
Во время ссоры с женой Федор Ярцев (Александр Ильин-младший – Лобанов из ситкома «Интерны») от избытка придури выпадает из окна. Поскольку дуракам везет, Федя остается жив и здоров. Но, поскольку везение у Феди под стать ему – тоже дурацкое, после падения герою начинают являться призраки умерших, которые никак не могут вознестись в райские кущи и которым для этого нужно исправить какие-то прошлые поступки, попросить у кого-то прощения – в общем, как они сами выражаются, «закрыть гештальт».
«Гештальтом не это называется», – пытается возразить не упускающий возможности поумничать Федя, но кто его, убогого, будет слушать. Беспокойные покойники требуют от героя помощи, и он нехотя, но, куда деваться, помогает: выслушивает исповеди, подставляет нос под чужие кулаки и с риском для жизни разыгрывает перед криминальным авторитетом члена масонской ложи.