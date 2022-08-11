Газета
Медиа / Мнения Эксклюзивно по подписке

«Закрыть гештальт»: беспокойные покойники

На Okko и «Кинопоиске» вышел комедийный сериал про призраков, нуждающихся в психотерапии
Роман Черкасов
На Okko и «Кинопоиске» вышел комедийный сериал про призраков, нуждающихся в психотерапии — «Закрыть гештальт» / ЛУНАПАРК

Во время ссоры с женой Федор Ярцев (Александр Ильин-младший – Лобанов из ситкома «Интерны») от избытка придури выпадает из окна. Поскольку дуракам везет, Федя остается жив и здоров. Но, поскольку везение у Феди под стать ему – тоже дурацкое, после падения герою начинают являться призраки умерших, которые никак не могут вознестись в райские кущи и которым для этого нужно исправить какие-то прошлые поступки, попросить у кого-то прощения – в общем, как они сами выражаются, «закрыть гештальт».

«Гештальтом не это называется», – пытается возразить не упускающий возможности поумничать Федя, но кто его, убогого, будет слушать. Беспокойные покойники требуют от героя помощи, и он нехотя, но, куда деваться, помогает: выслушивает исповеди, подставляет нос под чужие кулаки и с риском для жизни разыгрывает перед криминальным авторитетом члена масонской ложи.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных