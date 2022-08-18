Венеция-2022: без России, но с фокусом на Иране

Традиционно благосклонный к России, в этом году Венецианский кинофестиваль (как, впрочем, и другие) объявил нашей стране бойкот. Не считая «Голиафа», копродукции с Казахстаном, фильмов российских авторов в программе нет. Тем не менее в целом гендерно-географическая статистика фестиваля (будет проходить с 31 августа по 10 сентября) в этом году как минимум не хуже, чем у конкурентов. А в наши дни это важная часть анализа программы западного фестиваля. Из 23 фильмов основного конкурса пять сняли женщины-режиссеры – ровно такой же показатель был у последних Канн, да и у прошлогодней Венеции.