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Венеция-2022: без России, но с фокусом на Иране

В конкурсе фестиваля новые фильмы Алехандро Гонсалеса Иньярриту и Даррена Аронофски
Николай Корнацкий
Венеция-2022: без России, но с фокусом на Иране / Tingshu Wang / Reuters

Традиционно благосклонный к России, в этом году Венецианский кинофестиваль (как, впрочем, и другие) объявил нашей стране бойкот. Не считая «Голиафа», копродукции с Казахстаном, фильмов российских авторов в программе нет. Тем не менее в целом гендерно-географическая статистика фестиваля (будет проходить с 31 августа по 10 сентября) в этом году как минимум не хуже, чем у конкурентов. А в наши дни это важная часть анализа программы западного фестиваля. Из 23 фильмов основного конкурса пять сняли женщины-режиссеры – ровно такой же показатель был у последних Канн, да и у прошлогодней Венеции.

Большинство картин профинансированы США (12, считая копродукции) и Западной Европой (семь – Францией, пять – Италией, четыре – Великобританией). В то же время представлены и другие регионы – Латинская Америка (Мексика, Аргентина), Азия (Япония) и т. д., а с учетом параллельных программ получается пусть и западноцентричная, но достаточно разнообразная выборка. Шире обычного в смотре этого года представлены кинематографии Ирана и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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