«Жизнь по вызову»: женские тела и серьезные дела

«Жизнь по вызову»: женские тела и серьезные делаНа видеосервисе Kion вышел сериал братьев Андреасянов про нелегкую жизнь элитного эскорт-агентства
Девушка Настя (Лиза Моряк, известна по фильмам «Гудбай, Америка» и «Девушки бывают разные») приезжает на поезде из Калуги в Москву, заходит в вокзальный туалет, надевает ботфорты с кожаной мини-юбкой и идет устраиваться в эскорт-агентство «Мэджик». Агентством руководит мужчина по фамилии Шмидт и по прозвищу Волшебный (Павел Прилучный, сериалы «Мажор» и «Призрак») – он строг, но справедлив. Ему помогают администратор Галина (Виктория Богатырева, сериал «Чикатило») и вышибала Рыбак (Олег Каменщиков, фильм «Дурак» и сериал «Чернобыль: Зона отчуждения») – тоже строгие, но справедливые.
Работа у Волшебного нервная – чтобы сообщить это зрителю, Прилучный все время яростно играет желваками. Одна эскортница украла у клиента дорогие запонки, которые тому «Эрдоган подарил», – ее отечески отчитывают. Другая тайком сняла на камеру встречу с клиентом, ее тоже приходится отчитать. Трудно с этими бестолочами, и рабочий день ненормированный.