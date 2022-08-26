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«Жизнь по вызову»: женские тела и серьезные дела

На видеосервисе Kion вышел сериал братьев Андреасянов про нелегкую жизнь элитного эскорт-агентства
Роман Черкасов
На видеосервисе Kion вышел сериал братьев Андреасянов про нелегкую жизнь элитного эскорт-агентства — «Жизнь по вызову» / Кинокомпания братьев Андреасян

Девушка Настя (Лиза Моряк, известна по фильмам «Гудбай, Америка» и «Девушки бывают разные») приезжает на поезде из Калуги в Москву, заходит в вокзальный туалет, надевает ботфорты с кожаной мини-юбкой и идет устраиваться в эскорт-агентство «Мэджик». Агентством руководит мужчина по фамилии Шмидт и по прозвищу Волшебный (Павел Прилучный, сериалы «Мажор» и «Призрак») – он строг, но справедлив. Ему помогают администратор Галина (Виктория Богатырева, сериал «Чикатило») и вышибала Рыбак (Олег Каменщиков, фильм «Дурак» и сериал «Чернобыль: Зона отчуждения») – тоже строгие, но справедливые.

Работа у Волшебного нервная – чтобы сообщить это зрителю, Прилучный все время яростно играет желваками. Одна эскортница украла у клиента дорогие запонки, которые тому «Эрдоган подарил», – ее отечески отчитывают. Другая тайком сняла на камеру встречу с клиентом, ее тоже приходится отчитать. Трудно с этими бестолочами, и рабочий день ненормированный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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