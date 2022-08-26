Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

«Все ненавидят Йохана»: сказка о нордическом взрывателе

В кинопрокат вышла лирическая трагикомедия о примирении со смертью и судьбой
Кирилл Горячок
В кинопрокат вышла лирическая трагикомедия о примирении со смертью и судьбой — «Все ненавидят Йохана» / Film in Norway

В 1943 г. в норвежской деревне Титран родился необычный мальчик Йохан (Пол Сверре Хаген, известный по ролям двух норвежских национальных героев – Тура Хейердала в фильме «Кон-Тики» и Руаля Амундсена в киноленте «Амундсен»). Его родители, представители древней фамилии Гранде, были профессиональными взрывателями. Во время немецкой оккупации паре нашлось применение – с ребенком на руках они разрушали мосты и взрывали мины. Но на одной из операций, прямо на глазах у Йохана, они гибнут. Мальчик рос у дяди с тетей, но интерес к взрывчатке не утратил – наоборот, много лет только в грохоте динамита он и находил покой. В деревне к Йохану относятся с недоверием и даже презрением.

Для этого есть все причины. Вечерами он, уже не мальчик, но муж, сидя у воды, зажигает фитиль и бросает бомбы в холодную землю. Все действительно ненавидят Йохана за его странность и нелюдимость. Никто не упускает шанс посмеяться над ним или оскорбить. Правда, в драку с этим великаном никто лезть не осмеливается. Сам он мечтает заботиться о ком-то, но все его отвергают, даже соседка Сольвор (Ингрид Больсе Бердаль, известная по сериалу «Мир Дикого Запада»), случайно подорвавшаяся в юности на одной из его бомб. Йохан любит девушку всем сердцем.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных