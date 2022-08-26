«Все ненавидят Йохана»: сказка о нордическом взрывателе

«Все ненавидят Йохана»: сказка о нордическом взрывателеВ кинопрокат вышла лирическая трагикомедия о примирении со смертью и судьбой
В 1943 г. в норвежской деревне Титран родился необычный мальчик Йохан (Пол Сверре Хаген, известный по ролям двух норвежских национальных героев – Тура Хейердала в фильме «Кон-Тики» и Руаля Амундсена в киноленте «Амундсен»). Его родители, представители древней фамилии Гранде, были профессиональными взрывателями. Во время немецкой оккупации паре нашлось применение – с ребенком на руках они разрушали мосты и взрывали мины. Но на одной из операций, прямо на глазах у Йохана, они гибнут. Мальчик рос у дяди с тетей, но интерес к взрывчатке не утратил – наоборот, много лет только в грохоте динамита он и находил покой. В деревне к Йохану относятся с недоверием и даже презрением.
Для этого есть все причины. Вечерами он, уже не мальчик, но муж, сидя у воды, зажигает фитиль и бросает бомбы в холодную землю. Все действительно ненавидят Йохана за его странность и нелюдимость. Никто не упускает шанс посмеяться над ним или оскорбить. Правда, в драку с этим великаном никто лезть не осмеливается. Сам он мечтает заботиться о ком-то, но все его отвергают, даже соседка Сольвор (Ингрид Больсе Бердаль, известная по сериалу «Мир Дикого Запада»), случайно подорвавшаяся в юности на одной из его бомб. Йохан любит девушку всем сердцем.