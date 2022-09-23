«Эльбрус. Точка невозврата»: не тот поворот

23 сентября 2021 г. группа туристов в сопровождении четырех гидов-инструкторов поднялась на Эльбрус, а на обратном пути попала в снежный буран. Пять человек погибли, 11 были госпитализированы с травмами и обморожениями. Об этом случае много писали СМИ, а Следственный комитет возбудил уголовное дело против организаторов похода.