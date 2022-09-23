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«Эльбрус. Точка невозврата»: не тот поворот

На видеосервисе Ivi вышел документальный сериал о гибели туристов на Эльбрусе
Роман Черкасов

23 сентября 2021 г. группа туристов в сопровождении четырех гидов-инструкторов поднялась на Эльбрус, а на обратном пути попала в снежный буран. Пять человек погибли, 11 были госпитализированы с травмами и обморожениями. Об этом случае много писали СМИ, а Следственный комитет возбудил уголовное дело против организаторов похода.

Документальный сериал «Эльбрус. Точка невозврата» режиссера и сценариста Кирилла Верхозина (известен как один из сценаристов киноальманаха «Главбух. История одной фирмы») выходит в годовщину трагедии. Судя по немаленькому хронометражу (пять получасовых серий), он призван подробно расследовать случившееся: восстановить ход событий, разобрать, что пошло не так, быть может, дать новую, ранее неизвестную информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных