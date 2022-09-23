«Эльбрус. Точка невозврата»: не тот поворот

«Эльбрус. Точка невозврата»: не тот поворотНа видеосервисе Ivi вышел документальный сериал о гибели туристов на Эльбрусе
23 сентября 2021 г. группа туристов в сопровождении четырех гидов-инструкторов поднялась на Эльбрус, а на обратном пути попала в снежный буран. Пять человек погибли, 11 были госпитализированы с травмами и обморожениями. Об этом случае много писали СМИ, а Следственный комитет возбудил уголовное дело против организаторов похода.
Документальный сериал «Эльбрус. Точка невозврата» режиссера и сценариста Кирилла Верхозина (известен как один из сценаристов киноальманаха «Главбух. История одной фирмы») выходит в годовщину трагедии. Судя по немаленькому хронометражу (пять получасовых серий), он призван подробно расследовать случившееся: восстановить ход событий, разобрать, что пошло не так, быть может, дать новую, ранее неизвестную информацию.
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