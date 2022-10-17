РКС попросил Хинштейна оценить литературу на предмет отрицания семейных ценностей

РКС попросил Хинштейна оценить литературу на предмет отрицания семейных ценностейСреди книг, формально подпадающих под этот критерий, – «Тихий Дон», «Дядя Федор, пес и кот», «Илиада»
Российский книжный союз (РКС, объединяет крупнейшие российские издательства) обратился к главе комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Госдумы Александру Хинштейну с просьбой пояснить, на какие литературные произведения могут распространиться законодательные нововведения, предполагающие запрет распространения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Письмо было направлено 14 октября, «Ведомости» ознакомились с его копией. Подлинность документа подтвердила «Ведомостям» исполнительный директор РКС Елена Старостина.
Внесенный в июле в Госдуму группой депутатов законопроект предлагает расширить запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и отрицающей семейные ценности, на россиян любого возраста.
Сейчас подобные ограничения действуют только на информацию, направленную на несовершеннолетних. Авторы законопроекта – глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), депутат-коммунист Алексей Корниенко, справороссы Яна Лантратова и Николай Бурляев, Алексей Журавлев из фракции ЛДПР. Изменения планируется, в частности, внести в ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Сейчас данная статья ограничивает распространение информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. За ее нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Законопроект пока не выносился на пленарное заседание, но против такой редакции ранее уже выступили Хинштейн и представители «Единой России». Правительство пока не давало свое заключение на инициативу.