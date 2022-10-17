РКС попросил Хинштейна оценить литературу на предмет отрицания семейных ценностей

Сейчас подобные ограничения действуют только на информацию, направленную на несовершеннолетних. Авторы законопроекта – глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), депутат-коммунист Алексей Корниенко, справороссы Яна Лантратова и Николай Бурляев, Алексей Журавлев из фракции ЛДПР. Изменения планируется, в частности, внести в ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Сейчас данная статья ограничивает распространение информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. За ее нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Законопроект пока не выносился на пленарное заседание, но против такой редакции ранее уже выступили Хинштейн и представители «Единой России». Правительство пока не давало свое заключение на инициативу.