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РКС попросил Хинштейна оценить литературу на предмет отрицания семейных ценностей

Среди книг, формально подпадающих под этот критерий, – «Тихий Дон», «Дядя Федор, пес и кот», «Илиада»
Мария Истомина
Ввиду потенциально широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые могут его нарушить, указано в обращении РКС / Максим Стулов / Ведомости

Российский книжный союз (РКС, объединяет крупнейшие российские издательства) обратился к главе комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Госдумы Александру Хинштейну с просьбой пояснить, на какие литературные произведения могут распространиться законодательные нововведения, предполагающие запрет распространения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Письмо было направлено 14 октября, «Ведомости» ознакомились с его копией. Подлинность документа подтвердила «Ведомостям» исполнительный директор РКС Елена Старостина.

Внесенный в июле в Госдуму группой депутатов законопроект предлагает расширить запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и отрицающей семейные ценности, на россиян любого возраста.

Сейчас подобные ограничения действуют только на информацию, направленную на несовершеннолетних. Авторы законопроекта – глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), депутат-коммунист Алексей Корниенко, справороссы Яна Лантратова и Николай Бурляев, Алексей Журавлев из фракции ЛДПР. Изменения планируется, в частности, внести в ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Сейчас данная статья ограничивает распространение информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. За ее нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Законопроект пока не выносился на пленарное заседание, но против такой редакции ранее уже выступили Хинштейн и представители «Единой России». Правительство пока не давало свое заключение на инициативу.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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