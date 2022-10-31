«Авторадио» сократило долю ретро-хитов в эфире в два раза

При этом репертуар станции обновился на 35%: в ротации стали чаще звучать песни поп-исполнителей нулевых и хиты актуальных и модных сегодня артистов, отметил Терещук. Как указано на сайте радиостанции, к примеру, теперь в ее эфире присутствуют треки Jony, HammAli & Navai, Anna Asti, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Iowa, Юлианны Карауловой, Энрике Иглесиаса, Дэвида Гетты и др., убедился корреспондент «Ведомостей».