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«Авторадио» сократило долю ретро-хитов в эфире в два раза

Это попытка привлечь более молодую и платежеспособную аудиторию, признают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости

«Авторадио», вторая по популярности радиостанция в России и первая в Москве, долгое время ассоциировавшаяся с фестивалем «Дискотека 80-х», сократила долю ретро-хитов в своем эфире в 2 раза, до 10% в сутки. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор холдинга – владельца радиостанции «ГПМ радио» Вадим Терещук.

При этом репертуар станции обновился на 35%: в ротации стали чаще звучать песни поп-исполнителей нулевых и хиты актуальных и модных сегодня артистов, отметил Терещук. Как указано на сайте радиостанции, к примеру, теперь в ее эфире присутствуют треки Jony, HammAli & Navai, Anna Asti, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Iowa, Юлианны Карауловой, Энрике Иглесиаса, Дэвида Гетты и др., убедился корреспондент «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных