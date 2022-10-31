«Авторадио» сократило долю ретро-хитов в эфире в два раза

«Авторадио» сократило долю ретро-хитов в эфире в два разаЭто попытка привлечь более молодую и платежеспособную аудиторию, признают эксперты
«Авторадио», вторая по популярности радиостанция в России и первая в Москве, долгое время ассоциировавшаяся с фестивалем «Дискотека 80-х», сократила долю ретро-хитов в своем эфире в 2 раза, до 10% в сутки. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор холдинга – владельца радиостанции «ГПМ радио» Вадим Терещук.
При этом репертуар станции обновился на 35%: в ротации стали чаще звучать песни поп-исполнителей нулевых и хиты актуальных и модных сегодня артистов, отметил Терещук. Как указано на сайте радиостанции, к примеру, теперь в ее эфире присутствуют треки Jony, HammAli & Navai, Anna Asti, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Iowa, Юлианны Карауловой, Энрике Иглесиаса, Дэвида Гетты и др., убедился корреспондент «Ведомостей».
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