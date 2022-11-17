«В контакте» предложит разработчикам онлайн-игр зарабатывать на опросах

«В контакте» предложит разработчикам онлайн-игр зарабатывать на опросахРынок количественных исследований в России составлял 22,4 млрд рублей
Платформа «Игры в контакте» вводит новый способ монетизации для разработчиков – профессиональные опросы игроков, сообщила «Ведомостям» директор по развитию бизнеса «В контакте» Евгения Зибарева. Они дополнят уже существующие варианты заработка на платформе – рекламу и внутриигровые продажи, уточнила она. Но информацию о том, каков размер доходов «Игр в контакте», она не раскрыла, отметив лишь, что новое направление «может увеличить оборот монетизации всей платформы на 1–3%».
Планируется, что заказчиками онлайн-опросов могут стать крупные рекламодатели и исследовательские организации, отмечает представитель «Игр в контакте». Основная часть доходов, по его словам, будет отходить разработчикам, платформа же будет удерживать фиксированную комиссию на «развитие своих возможностей, продвижение игр и поддержку проектов соцсети». Размер комиссии собеседник не раскрыл. Она может составлять 5–15%, оценивает владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев.