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«В контакте» предложит разработчикам онлайн-игр зарабатывать на опросах

Рынок количественных исследований в России составлял 22,4 млрд рублей
Дмитрий Игнатьев Анастасия Курашева
Более 76 млн человек составляет ежемесячная аудитория «В контакте» в России / Андрей Гордеев / Ведомости

Платформа «Игры в контакте» вводит новый способ монетизации для разработчиков – профессиональные опросы игроков, сообщила «Ведомостям» директор по развитию бизнеса «В контакте» Евгения Зибарева. Они дополнят уже существующие варианты заработка на платформе – рекламу и внутриигровые продажи, уточнила она. Но информацию о том, каков размер доходов «Игр в контакте», она не раскрыла, отметив лишь, что новое направление «может увеличить оборот монетизации всей платформы на 1–3%».

Планируется, что заказчиками онлайн-опросов могут стать крупные рекламодатели и исследовательские организации, отмечает представитель «Игр в контакте». Основная часть доходов, по его словам, будет отходить разработчикам, платформа же будет удерживать фиксированную комиссию на «развитие своих возможностей, продвижение игр и поддержку проектов соцсети». Размер комиссии собеседник не раскрыл. Она может составлять 5–15%, оценивает владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных