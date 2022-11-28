Из России ушел главный поставщик данных о железнодорожном рынке

По его словам, данные «Промышленных грузов» были ориентиром для всего железнодорожного рынка России. «Операторские компании ссылались на статистику журнала в переговорах, в судебной практике ее использовали для обоснования ставки предоставления вагонов, определения штрафов. Вагоноремонтные компании использовали эти данные в договорах, а вагоностроительные заводы – в своих формулах и расчетах», – пояснил он.