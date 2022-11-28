Из России ушел главный поставщик данных о железнодорожном рынке

Из России ушел главный поставщик данных о железнодорожном рынкеЭто был украинский журнал, на место которого теперь претендуют отечественные аналитики
Украинское издательство «Металл-курьер» с 2023 г. перестанет выпускать журнал «Промышленные грузы» в России. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из железнодорожных операторов, а также подтвердили в других операторах и аналитических компаниях.
Журнал «Промышленные грузы» собирает и предоставляет по платной подписке подробную информацию о тарифах российских операторов на предоставление вагонов, стоимости нового подвижного состава и деталей на вагоностроительных заводах и т. д. Журнал юридически выпускается в России, но фактически является украинским: IP-адреса и серверы издательства находятся на Украине, говорит один из собеседников «Ведомостей».
По его словам, данные «Промышленных грузов» были ориентиром для всего железнодорожного рынка России. «Операторские компании ссылались на статистику журнала в переговорах, в судебной практике ее использовали для обоснования ставки предоставления вагонов, определения штрафов. Вагоноремонтные компании использовали эти данные в договорах, а вагоностроительные заводы – в своих формулах и расчетах», – пояснил он.