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Из России ушел главный поставщик данных о железнодорожном рынке

Это был украинский журнал, на место которого теперь претендуют отечественные аналитики
Ксения Потаева
РЖД сама уже хотела создать госсистему мониторинга товарных и транспортных рынков / Евгений Разумный / Ведомости

Украинское издательство «Металл-курьер» с 2023 г. перестанет выпускать журнал «Промышленные грузы» в России. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из железнодорожных операторов, а также подтвердили в других операторах и аналитических компаниях.

Журнал «Промышленные грузы» собирает и предоставляет по платной подписке подробную информацию о тарифах российских операторов на предоставление вагонов, стоимости нового подвижного состава и деталей на вагоностроительных заводах и т. д. Журнал юридически выпускается в России, но фактически является украинским: IP-адреса и серверы издательства находятся на Украине, говорит один из собеседников «Ведомостей».

По его словам, данные «Промышленных грузов» были ориентиром для всего железнодорожного рынка России. «Операторские компании ссылались на статистику журнала в переговорах, в судебной практике ее использовали для обоснования ставки предоставления вагонов, определения штрафов. Вагоноремонтные компании использовали эти данные в договорах, а вагоностроительные заводы – в своих формулах и расчетах», – пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных