Консенсус-прогноз «Ведомостей»: в 2023 г. рекламный рынок не вернется к показателям прежних лет

Эти же факторы привели к снижению сегмента прессы, но сокращение площадок и инвентаря здесь было более критичным: в 2022 г. из России ушел практически весь зарубежный глянец. Так, зарубежные издатели отозвали лицензии на выпуск популярных журналов в России, среди них, например, Cosmopolitan, Esquire, «Домашний очаг» (лицензии на их издание принадлежат медиагруппе Hearst), Vogue, GQ, Tatler (принадлежат Conde Nast) и др. Кроме того, некоторые журналы приостановили выпуск бумажной версии из-за роста стоимости производства. По крайней мере, этим в июне объяснила прекращение выхода в принте российская редакция журнала Forbes.