Суд отменил охрану товарного знака «Афиша» для обучения, программирования и продажи товаров«Яндекс» и другие компании смогут пользоваться этим знаком для таких услуг
Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) оставил без изменения решение СИП от 28 марта 2022 г., которое отменило охрану товарного знака (ТЗ) «Афиша» для услуг по воспитанию, обеспечению учебного процесса, программированию и реализации товаров, следует из картотеки арбитражных дел. Решение президиума вступило в силу со дня его принятия – 15 декабря 2022 г., но может быть обжаловано в судебной коллегии Верховного суда (ВС) РФ в течение двух месяцев, следует из текста документа.
Истцом по делу выступает ООО «Яндекс» – российское юрлицо компании «Яндекс», ответчиком является ООО «Компания Афиша» (входит в холдинг Rambler & Co, который принадлежит «дочке» «Сбера» «Сберинтертеймент»). Ответчик владеет правами на товарный знак «Афиша» с 2001 г. (всего 42 класса услуг). В качестве третьего лица к делу привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).