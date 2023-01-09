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Суд отменил охрану товарного знака «Афиша» для обучения, программирования и продажи товаров

«Яндекс» и другие компании смогут пользоваться этим знаком для таких услуг
Дмитрий Игнатьев
«Яндексу» удалось аргументировать свою заинтересованность в отмене охраны знака для указанных услуг, предоставив доказательства, что компания их уже оказывает / Евгений Разумный / Ведомости

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) оставил без изменения решение СИП от 28 марта 2022 г., которое отменило охрану товарного знака (ТЗ) «Афиша» для услуг по воспитанию, обеспечению учебного процесса, программированию и реализации товаров, следует из картотеки арбитражных дел. Решение президиума вступило в силу со дня его принятия – 15 декабря 2022 г., но может быть обжаловано в судебной коллегии Верховного суда (ВС) РФ в течение двух месяцев, следует из текста документа.

Истцом по делу выступает ООО «Яндекс» – российское юрлицо компании «Яндекс», ответчиком является ООО «Компания Афиша» (входит в холдинг Rambler & Co, который принадлежит «дочке» «Сбера» «Сберинтертеймент»). Ответчик владеет правами на товарный знак «Афиша» с 2001 г. (всего 42 класса услуг). В качестве третьего лица к делу привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных