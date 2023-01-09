Суд отменил охрану товарного знака «Афиша» для обучения, программирования и продажи товаров

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) оставил без изменения решение СИП от 28 марта 2022 г., которое отменило охрану товарного знака (ТЗ) «Афиша» для услуг по воспитанию, обеспечению учебного процесса, программированию и реализации товаров, следует из картотеки арбитражных дел. Решение президиума вступило в силу со дня его принятия – 15 декабря 2022 г., но может быть обжаловано в судебной коллегии Верховного суда (ВС) РФ в течение двух месяцев, следует из текста документа.