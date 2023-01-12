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Крупные российские киносети начали показывать сиквел «Аватара»

Для демонстрации неофициальных копий фильма используются партнеры – арендаторы залов
Мария Истомина
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды» / 20th Century Studios

В крупных российских киносетях 11 января 2023 г. стартовал показ второй части фантастического блокбастера «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. Сиквел есть в расписании киносетей «Премьер-зал» (вторая по величине киносеть в стране, управляет 468 кинозалами; здесь и далее данные исследовательской компании «Невафильм Research»), «Киномакс» (третья киносеть страны, 258 кинозалов), «Мираж синема» (седьмая киносеть, 149 залов).

Мировая премьера «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря 2022 г., и кассовые сборы уже превысили $1,5 млрд. Выпустить сиквел в России ранее планировала Disney, релиз анонсировался на 16 декабря 2022 г. Но после начала СВО на Украине голливудские мейджоры, включая Disney, в марте 2022 г. прекратили прокат новинок в нашей стране. В реестре прокатных удостоверений фильмов Минкультуры, убедился корреспондент «Ведомостей», информация о выдаче прокатного удостоверения второму «Аватару» отсутствует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных