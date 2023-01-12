Крупные российские киносети начали показывать сиквел «Аватара»Для демонстрации неофициальных копий фильма используются партнеры – арендаторы залов
В крупных российских киносетях 11 января 2023 г. стартовал показ второй части фантастического блокбастера «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. Сиквел есть в расписании киносетей «Премьер-зал» (вторая по величине киносеть в стране, управляет 468 кинозалами; здесь и далее данные исследовательской компании «Невафильм Research»), «Киномакс» (третья киносеть страны, 258 кинозалов), «Мираж синема» (седьмая киносеть, 149 залов).
Мировая премьера «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря 2022 г., и кассовые сборы уже превысили $1,5 млрд. Выпустить сиквел в России ранее планировала Disney, релиз анонсировался на 16 декабря 2022 г. Но после начала СВО на Украине голливудские мейджоры, включая Disney, в марте 2022 г. прекратили прокат новинок в нашей стране. В реестре прокатных удостоверений фильмов Минкультуры, убедился корреспондент «Ведомостей», информация о выдаче прокатного удостоверения второму «Аватару» отсутствует.