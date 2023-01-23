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Сооснователь издательства МИФ Михаил Иванов стал скаутом книжного сервиса «Строки»

По условиям контракта он будет искать книги европейских и американских авторов в жанре нон-фикшн
Дмитрий Игнатьев
С учетом известности и авторитета Иванова на книжном рынке стоимость контракта могла составить до 4 млн руб. / Пресс-служба издательства «Манн, Иванов и Фербер»

Сервис цифровых книг «Строки» заключил скаутинговый контракт с сооснователем издательства «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) Михаилом Ивановым, рассказала «Ведомостям» руководитель сервиса Евгения Рыкалова. Факт подписания контракта подтвердил и Иванов.

По условиям контракта Иванов в течение года подберет в США и странах Европы 12 книг в жанре нон-фикшн, которые сервис «Строки» выпустит в России на эксклюзивных условиях в одноименном издательстве, уточнила Рыкалова. Среди приоритетных тем – бизнес, спорт, саморазвитие, психология. Количество форматов издания этих книг (бумажный, электронный, аудио) будет зависеть от объема приобретенных прав по конкретному произведению, добавила она. Сумму контракта и другие его условия Рыкалова и Иванов не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных