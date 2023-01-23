Сооснователь издательства МИФ Михаил Иванов стал скаутом книжного сервиса «Строки»

По условиям контракта Иванов в течение года подберет в США и странах Европы 12 книг в жанре нон-фикшн, которые сервис «Строки» выпустит в России на эксклюзивных условиях в одноименном издательстве, уточнила Рыкалова. Среди приоритетных тем – бизнес, спорт, саморазвитие, психология. Количество форматов издания этих книг (бумажный, электронный, аудио) будет зависеть от объема приобретенных прав по конкретному произведению, добавила она. Сумму контракта и другие его условия Рыкалова и Иванов не раскрыли.