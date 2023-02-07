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Роскомнадзор раскрыл поступающие в Единый реестр данные о бюджетах интернет-рекламы

Но закон о маркировке пока выполняют далеко не все участники рынка
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Общая сумма рекламных бюджетов, которые были зарегистрированы в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР) в октябре – декабре прошлого года, составила более 70 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН). Служба, согласно закону о маркировке рекламы, осуществляет сбор, учет и хранение информации об интернет-рекламе. Данные в ЕРИР сейчас передают порядка 5,7 млн рекламодателей и рекламораспространителей, уточнил представитель РКН.

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 г. Согласно ему, рекламодатель, рекламораспространитель и операторы рекламных сетей должны передавать в ЕРИР полную информацию о каждом рекламном материале. До запуска кампании – сроки ее проведения, сведения о содержании рекламы, номера и дату контрактов в рамках размещения материала и т. д. А после окончания кампании – статистику о показах объявления, полученной оплате за услуги. На каждый рекламный материал, как следует из текста закона, необходимо ставить пометку «реклама», указывать в нем сведения о рекламодателе и индивидуальный идентификатор (токен) для учета данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных