Роскомнадзор раскрыл поступающие в Единый реестр данные о бюджетах интернет-рекламы

Роскомнадзор раскрыл поступающие в Единый реестр данные о бюджетах интернет-рекламыНо закон о маркировке пока выполняют далеко не все участники рынка
Общая сумма рекламных бюджетов, которые были зарегистрированы в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР) в октябре – декабре прошлого года, составила более 70 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН). Служба, согласно закону о маркировке рекламы, осуществляет сбор, учет и хранение информации об интернет-рекламе. Данные в ЕРИР сейчас передают порядка 5,7 млн рекламодателей и рекламораспространителей, уточнил представитель РКН.
Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 г. Согласно ему, рекламодатель, рекламораспространитель и операторы рекламных сетей должны передавать в ЕРИР полную информацию о каждом рекламном материале. До запуска кампании – сроки ее проведения, сведения о содержании рекламы, номера и дату контрактов в рамках размещения материала и т. д. А после окончания кампании – статистику о показах объявления, полученной оплате за услуги. На каждый рекламный материал, как следует из текста закона, необходимо ставить пометку «реклама», указывать в нем сведения о рекламодателе и индивидуальный идентификатор (токен) для учета данных.