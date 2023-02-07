Роскомнадзор раскрыл поступающие в Единый реестр данные о бюджетах интернет-рекламы

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 г. Согласно ему, рекламодатель, рекламораспространитель и операторы рекламных сетей должны передавать в ЕРИР полную информацию о каждом рекламном материале. До запуска кампании – сроки ее проведения, сведения о содержании рекламы, номера и дату контрактов в рамках размещения материала и т. д. А после окончания кампании – статистику о показах объявления, полученной оплате за услуги. На каждый рекламный материал, как следует из текста закона, необходимо ставить пометку «реклама», указывать в нем сведения о рекламодателе и индивидуальный идентификатор (токен) для учета данных.