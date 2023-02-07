Суд разрешил «Яндексу» использовать слово «Афиша»

«Яндекс» ведет спор об отмене регистрации товарного знака «Яндекс Афиша» с 2020 г., когда служба по интеллектуальной собственности аннулировала его по жалобе ООО «Компания Афиша». В своем решении Роспатент отметил, что ТЗ схожи по звуковому и смысловому факторам. В 2020 г. СИП отказал «Яндексу» в признании недействительным решения Роспатента. Но в декабре 2021 г. президиум СИП отменил решение первой инстанции и отправил дело на пересмотр. В кассационной инстанции отметили, что суду необходимо разобраться, воспринимают ли потребители слово «Афиша» как товарный знак ООО «Компания Афиша», а также представляет ли собой обозначение «Афиша» «единую лексическую и синтаксическую конструкцию».