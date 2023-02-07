Суд разрешил «Яндексу» использовать слово «Афиша»Роспатент теперь должен восстановить регистрацию товарного знака «Яндекс Афиша»
Суд по интеллектуальным правам 7 февраля 2023 г. отменил решение Роспатента от 2020 г. о признании регистрации товарного знака (ТЗ) «Яндекс Афиша» недействительной, передает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания. Роспатент будет обязан ее восстановить после того, как будет изготовлено решение суда.
Истцом по делу выступило ООО «Яндекс» – российское юрлицо компании «Яндекс». В качестве третьего лица к делу было привлечено ООО «Компания Афиша» (принадлежит «дочке» «Сбера» «Сберинтертеймент»), которое владеет правами на товарный знак «Афиша» с 2001 г. (всего 42 класса услуг). А в качестве иного лица – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
«Яндекс Афиша», по собственным данным, занимает 40% рынка билетных сервисов и является его лидером. Весь рынок афишных исполнительских мероприятий в 2021 г., по данным отраслевого информагентства InterMedia, составил 191,1 млрд руб.
«Компания Афиша» под брендом «Афиша» развивает билетный сервис, мобильное приложение, «Афишу daily» и летний фестиваль «Пикник «Афиши» (последний раз проводился в 2019 г.). В 2021 г. выручка ООО «Компания Афиша» составила 226,5 млн руб., а чистый убыток – 47,9 млн руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакс».
«Яндекс» ведет спор об отмене регистрации товарного знака «Яндекс Афиша» с 2020 г., когда служба по интеллектуальной собственности аннулировала его по жалобе ООО «Компания Афиша». В своем решении Роспатент отметил, что ТЗ схожи по звуковому и смысловому факторам. В 2020 г. СИП отказал «Яндексу» в признании недействительным решения Роспатента. Но в декабре 2021 г. президиум СИП отменил решение первой инстанции и отправил дело на пересмотр. В кассационной инстанции отметили, что суду необходимо разобраться, воспринимают ли потребители слово «Афиша» как товарный знак ООО «Компания Афиша», а также представляет ли собой обозначение «Афиша» «единую лексическую и синтаксическую конструкцию».
В качестве доказательства своей правоты «Яндекс» приложил к делу заключение по соцопросу Лаборатории социологической экспертизы РАН, отметили юристы компании на заседании 7 февраля. Его результаты, по их словам, показали, что абсолютное большинство потребителей знает «Яндекс Афишу» как товарный знак, обозначающий интернет-сервис по продаже билетов. Также «Яндекс» представил суду отчет о результатах опроса ВЦИОМа, согласно которому слово «Афиша» большинство россиян воспринимают в значении «объявление, прежде всего бумажное».
В компании «Яндекс» от комментариев отказались. «Компания Афиша» не ответила на запрос «Ведомостей» на момент публикации заметки.