Темпы роста edtech-рынка в 2022 году упали с 70 до 18%

Одна из ключевых причин, которые привели к снижению темпов роста всего edtech-рынка, – падение платежеспособности населения, считает гендиректор онлайн-школы «Нетология» Марианна Снигирева. Еще один фактор, добавляет она, это уход из России ряда зарубежных онлайн-площадок, через которые школы продвигали свои курсы: Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), Google Ads.