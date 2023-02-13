Темпы роста edtech-рынка в 2022 году упали с 70 до 18%Это связано со снижением спроса, изменением платежеспособности россиян и уходом из страны западных рекламных платформ
Выручка топ-100 Edtech-компаний по итогам 2022 г. выросла на 17,95% до 87 млрд руб., следует из данных аналитического агентства Smart Ranking. В 2021 г. темпы роста рынка составили 70%, оценивают там же.
Одна из ключевых причин, которые привели к снижению темпов роста всего edtech-рынка, – падение платежеспособности населения, считает гендиректор онлайн-школы «Нетология» Марианна Снигирева. Еще один фактор, добавляет она, это уход из России ряда зарубежных онлайн-площадок, через которые школы продвигали свои курсы: Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), Google Ads.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам