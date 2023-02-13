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Темпы роста edtech-рынка в 2022 году упали с 70 до 18%

Это связано со снижением спроса, изменением платежеспособности россиян и уходом из страны западных рекламных платформ
Дмитрий Игнатьев
Среди сегментов самый большой рост в 2022 г., по данным Smart Ranking, показало детское образование / Андрей Гордеев / Ведомости

Выручка топ-100 Edtech-компаний по итогам 2022 г. выросла на 17,95% до 87 млрд руб., следует из данных аналитического агентства Smart Ranking. В 2021 г. темпы роста рынка составили 70%, оценивают там же.

Одна из ключевых причин, которые привели к снижению темпов роста всего edtech-рынка, – падение платежеспособности населения, считает гендиректор онлайн-школы «Нетология» Марианна Снигирева. Еще один фактор, добавляет она, это уход из России ряда зарубежных онлайн-площадок, через которые школы продвигали свои курсы: Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), Google Ads.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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