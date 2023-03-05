Экспортные сборы российских фильмов в 2022 году почти не снизились

Российские фильмы в 2022 г. заработали в зарубежном кинопрокате $17,1 млн, следует из данных, представленных по запросу «Ведомостей» отраслевым изданием «Бюллетень кинопрокатчика». Это лишь на 6% ниже, чем в 2021 г. ($18,2 млн), но в 3 раза меньше показателя допандемийного 2019 года. ($52,5 млн). В прошлом году за рубежом работали 62 полнометражные отечественные кинокартины, практически столько же, сколько в 2021 г. (63 фильма).