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Экспортные сборы российских фильмов в 2022 году почти не снизились

Наиболее популярны за рубежом отечественные мультфильмы
Мария Истомина
Кадр из мультфильма «Большое путешествие. Специальная доставка» / Лицензионные бренды / План 9

Российские фильмы в 2022 г. заработали в зарубежном кинопрокате $17,1 млн, следует из данных, представленных по запросу «Ведомостей» отраслевым изданием «Бюллетень кинопрокатчика». Это лишь на 6% ниже, чем в 2021 г. ($18,2 млн), но в 3 раза меньше показателя допандемийного 2019 года. ($52,5 млн). В прошлом году за рубежом работали 62 полнометражные отечественные кинокартины, практически столько же, сколько в 2021 г. (63 фильма).

В России сборы в 2022 г. упали на 41,9% до 23,7 млрд руб. Такое снижение обусловлено тем, что с марта 2022 г. голливудские мейджоры перестали выпускать в России свои киноновинки. А именно фильмы американских студий аккумулировали ранее львиную долю российского бокс-офиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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