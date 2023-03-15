РСПП раскритиковал законопроект о запрете латиницы в рекламе

РСПП раскритиковал законопроект о запрете латиницы в рекламеЕго принятие приведет к существенным расходам для предпринимателей и осложнит легальный оборот товаров западных брендов, считают в организации
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против законопроекта, запрещающего использование латинского алфавита в рекламных объявлениях. Это следует из письма президента организации Александра Шохина, которое он направил 14 марта председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Его подлинность подтвердил «Ведомостям» Вячеслав Судьин, ответственный секретарь комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, которая готовила заключение на законопроект. Топилин сообщил «Ведомостям», что пока не получил письма РСПП, но готов изучить аргументы организации. 1 марта отрицательный отзыв на этот законопроект в комитет Госдумы по экономической политике направило правительство России.