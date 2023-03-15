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РСПП раскритиковал законопроект о запрете латиницы в рекламе

Его принятие приведет к существенным расходам для предпринимателей и осложнит легальный оборот товаров западных брендов, считают в организации
Дмитрий Игнатьев
Опрошенные «Ведомостями» юристы и участники рынка разделяют точку зрения РСПП, что предлагаемые нормы являются избыточными / Максим Стулов / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против законопроекта, запрещающего использование латинского алфавита в рекламных объявлениях. Это следует из письма президента организации Александра Шохина, которое он направил 14 марта председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Его подлинность подтвердил «Ведомостям» Вячеслав Судьин, ответственный секретарь комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, которая готовила заключение на законопроект. Топилин сообщил «Ведомостям», что пока не получил письма РСПП, но готов изучить аргументы организации. 1 марта отрицательный отзыв на этот законопроект в комитет Госдумы по экономической политике направило правительство России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных