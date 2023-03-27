Российский рекламный рынок в 2022 году снизился на 2%

Сокращение объемов интернет-рекламы объясняется в том числе «падением предложения рекламного инвентаря со стороны площадок», отмечается в пояснениях АКАР. Так, рынок лишился существенной части инвентаря из-за блокировки соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), а также отключения рекламных инструментов у YouTube и Google Ads в марте 2022 г. На текущий момент пока не удалось в полной мере заместить все рекламные технологии, которые были на рынке «до кризиса», обращается внимание в комментариях АКАР.