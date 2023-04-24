Ассоциация блогеров попросила Володина и Роскомнадзор снизить штрафы за отсутствие маркировки интернет-рекламы

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 г. Согласно ему на каждый рекламный материал необходимо ставить соответствующую пометку, указывать сведения о рекламодателе и индивидуальный идентификатор (токен) для учета данных. Кроме того, рекламодатель, рекламораспространитель и операторы рекламных сетей должны передавать полную информацию о каждом рекламном материале в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР; его оператор – РКН). Также необходимо указывать сроки проведения кампании, сведения о содержании рекламы, номера и дату контрактов в рамках размещения материала и т. д. до запуска кампании. А после ее окончания – статистику о показах объявления, полученной оплате за услуги.