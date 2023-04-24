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Ассоциация блогеров попросила Володина и Роскомнадзор снизить штрафы за отсутствие маркировки интернет-рекламы

Предусмотренные санкции могут привести к банкротству инфлюенсеров, считают они
Дмитрий Игнатьев
Рынок инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы, по оценке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в 2022 г. составил 12 млрд руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация блогеров и агентств (АБА, включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.) обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой снизить размер штрафов за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы. Аналогичное обращение АБА направила руководителю Роскомнадзора (РКН) Андрею Липову.

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 г. Согласно ему на каждый рекламный материал необходимо ставить соответствующую пометку, указывать сведения о рекламодателе и индивидуальный идентификатор (токен) для учета данных. Кроме того, рекламодатель, рекламораспространитель и операторы рекламных сетей должны передавать полную информацию о каждом рекламном материале в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР; его оператор – РКН). Также необходимо указывать сроки проведения кампании, сведения о содержании рекламы, номера и дату контрактов в рамках размещения материала и т. д. до запуска кампании. А после ее окончания – статистику о показах объявления, полученной оплате за услуги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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