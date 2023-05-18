Продажи контрафактных настольных игр в России выросли до 1,5 млрд рублей

Продажи контрафактных настольных игр достигли порядка 1,5 млрд руб. по итогам 2022 г., следует из данных одного из крупнейших участников рынка – издательства Hobby World (включает в себя бренды Hobby World и Magellan; выпускает в России игры «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Колонизаторы», «Взрывные котята», «Свинтус» и др.). В 2020 г. (когда компания в последний раз проводила аналогичные расчеты. – «Ведомости») объем рынка контрафакта настолок составлял около 800 млн руб., отмечают там же.