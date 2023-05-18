Продажи контрафактных настольных игр в России выросли до 1,5 млрд рублей

Продажи контрафактных настольных игр в России выросли до 1,5 млрд рублейОсновной площадкой для их дистрибуции стали маркетплейсы, говорят участники рынка
Продажи контрафактных настольных игр достигли порядка 1,5 млрд руб. по итогам 2022 г., следует из данных одного из крупнейших участников рынка – издательства Hobby World (включает в себя бренды Hobby World и Magellan; выпускает в России игры «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Колонизаторы», «Взрывные котята», «Свинтус» и др.). В 2020 г. (когда компания в последний раз проводила аналогичные расчеты. – «Ведомости») объем рынка контрафакта настолок составлял около 800 млн руб., отмечают там же.
Под контрафактом понимаются точные или незначительно переработанные копии популярных зарубежных настольных игр (выпускаются на русском языке по лицензии), а также оригинальных российских игр, распространяемые без разрешения на то правообладателей, поясняет маркетинг-директор холдинга Hobby World Наталья Супрунюк.