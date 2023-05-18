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Продажи контрафактных настольных игр в России выросли до 1,5 млрд рублей

Основной площадкой для их дистрибуции стали маркетплейсы, говорят участники рынка
Дмитрий Игнатьев
Hobby World

Продажи контрафактных настольных игр достигли порядка 1,5 млрд руб. по итогам 2022 г., следует из данных одного из крупнейших участников рынка – издательства Hobby World (включает в себя бренды Hobby World и Magellan; выпускает в России игры «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Колонизаторы», «Взрывные котята», «Свинтус» и др.). В 2020 г. (когда компания в последний раз проводила аналогичные расчеты. – «Ведомости») объем рынка контрафакта настолок составлял около 800 млн руб., отмечают там же.

Под контрафактом понимаются точные или незначительно переработанные копии популярных зарубежных настольных игр (выпускаются на русском языке по лицензии), а также оригинальных российских игр, распространяемые без разрешения на то правообладателей, поясняет маркетинг-директор холдинга Hobby World Наталья Супрунюк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных