В Госдуму в июле внесут законопроект о приравнивании блогеров к СМИ

В Госдуму в июле внесут законопроект о приравнивании блогеров к СМИНо Минцифры пока против новаций и предлагает проработать эту инициативу
В Госдуму в июле будет внесен законопроект о добровольной регистрации страниц блогеров в соцсетях в качестве СМИ. Об этом рассказала «Ведомостям» один из авторов проекта – депутат Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»). Над текстом законопроекта работают депутаты из разных фракций, также сказала она, не уточнив, кто именно.
Несмотря на то что некоторые блогеры работают оперативнее журналистов зарегистрированных СМИ и распространяют в интернете эксклюзивную информацию, их права ограничены, поясняет необходимость принятия изменений в закон Лантратова: «Они, как и СМИ, должны иметь возможность направлять официальные запросы в госорганы, аккредитовываться на общественно значимые мероприятия, получать доступ к документам».
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