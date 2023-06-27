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В Госдуму в июле внесут законопроект о приравнивании блогеров к СМИ

Но Минцифры пока против новаций и предлагает проработать эту инициативу
Дмитрий Игнатьев
ТАСС

В Госдуму в июле будет внесен законопроект о добровольной регистрации страниц блогеров в соцсетях в качестве СМИ. Об этом рассказала «Ведомостям» один из авторов проекта – депутат Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»). Над текстом законопроекта работают депутаты из разных фракций, также сказала она, не уточнив, кто именно.

Несмотря на то что некоторые блогеры работают оперативнее журналистов зарегистрированных СМИ и распространяют в интернете эксклюзивную информацию, их права ограничены, поясняет необходимость принятия изменений в закон Лантратова: «Они, как и СМИ, должны иметь возможность направлять официальные запросы в госорганы, аккредитовываться на общественно значимые мероприятия, получать доступ к документам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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