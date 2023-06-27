В Госдуму в июле внесут законопроект о приравнивании блогеров к СМИ

В Госдуму в июле будет внесен законопроект о добровольной регистрации страниц блогеров в соцсетях в качестве СМИ. Об этом рассказала «Ведомостям» один из авторов проекта – депутат Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»). Над текстом законопроекта работают депутаты из разных фракций, также сказала она, не уточнив, кто именно.