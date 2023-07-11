Доходы от рекламы топ-10 авторских Telegram-каналов в 2023 году выросли в 2,7 раза

Доходы от рекламы топ-10 авторских Telegram-каналов в 2023 году выросли в 2,7 разаМессенджер занял рекламную нишу зарубежных соцсетей и платформ
Рекламная выручка первой десятки авторских Telegram-каналов в январе – июне 2023 г. выросла в 2,7 раза к аналогичному периоду 2022 г. до 301,7 млн руб., следует из данных совместного исследования Ассоциации блогеров и агентств и диджитал-агентства Social Mind.
В исследовании авторы использовали статистику платформы tgstat.ru. А в качестве критерия определения популярности Telegram-каналов применили критерий цитируемости, а не охватности, поскольку «здесь цифры могут быть накручены», признают аналитики.
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