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Доходы от рекламы топ-10 авторских Telegram-каналов в 2023 году выросли в 2,7 раза

Мессенджер занял рекламную нишу зарубежных соцсетей и платформ
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Рекламная выручка первой десятки авторских Telegram-каналов в январе – июне 2023 г. выросла в 2,7 раза к аналогичному периоду 2022 г. до 301,7 млн руб., следует из данных совместного исследования Ассоциации блогеров и агентств и диджитал-агентства Social Mind.

В исследовании авторы использовали статистику платформы tgstat.ru. А в качестве критерия определения популярности Telegram-каналов применили критерий цитируемости, а не охватности, поскольку «здесь цифры могут быть накручены», признают аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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