Доходы от рекламы топ-10 авторских Telegram-каналов в 2023 году выросли в 2,7 раза

Рекламная выручка первой десятки авторских Telegram-каналов в январе – июне 2023 г. выросла в 2,7 раза к аналогичному периоду 2022 г. до 301,7 млн руб., следует из данных совместного исследования Ассоциации блогеров и агентств и диджитал-агентства Social Mind.