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В России выйдут не кинотеатральные, а онлайн-версии «Барби» и «Оппенгеймера»

Но и пиратские копии в этот раз придется еще и дольше ждать
Мария Истомина Николай Корнацкий
Warner Bros.

Российские кинозрители еще не скоро смогут увидеть нашумевшие голливудские новинки «Барби» и «Оппенгеймер», мировая кинотеатральная премьера которых состоялась 21 июля. Кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий для больших экранов, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных киносетей и топ-менеджер кинопрокатной компании.

Поставщиков, по словам одного из собеседников «Ведомостей», было несколько: это, во-первых, кинотеатры из Казахстана. «Их удалось вычислить по вотермаркам (цифровым меткам), которые прокатчик ставит при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам, – пояснил источник. – Также некоторые копии были без меток, что говорит о том, что утечка могла произойти в офисе мейджора в СНГ или структурах, связанных с ним или задействованных в работе над локализацией фильма». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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