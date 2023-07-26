В России выйдут не кинотеатральные, а онлайн-версии «Барби» и «Оппенгеймера»

Поставщиков, по словам одного из собеседников «Ведомостей», было несколько: это, во-первых, кинотеатры из Казахстана. «Их удалось вычислить по вотермаркам (цифровым меткам), которые прокатчик ставит при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам, – пояснил источник. – Также некоторые копии были без меток, что говорит о том, что утечка могла произойти в офисе мейджора в СНГ или структурах, связанных с ним или задействованных в работе над локализацией фильма».