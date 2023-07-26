В России выйдут не кинотеатральные, а онлайн-версии «Барби» и «Оппенгеймера»Но и пиратские копии в этот раз придется еще и дольше ждать
Российские кинозрители еще не скоро смогут увидеть нашумевшие голливудские новинки «Барби» и «Оппенгеймер», мировая кинотеатральная премьера которых состоялась 21 июля. Кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий для больших экранов, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных киносетей и топ-менеджер кинопрокатной компании.
Поставщиков, по словам одного из собеседников «Ведомостей», было несколько: это, во-первых, кинотеатры из Казахстана. «Их удалось вычислить по вотермаркам (цифровым меткам), которые прокатчик ставит при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам, – пояснил источник. – Также некоторые копии были без меток, что говорит о том, что утечка могла произойти в офисе мейджора в СНГ или структурах, связанных с ним или задействованных в работе над локализацией фильма».