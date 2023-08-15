Рекламные группы фиксируют повышенный спрос на ТВ-рекламу на 2024 год

На телеканалах в начале августа 2023 г. было распродано уже 70–75% рекламного инвентаря (пункт рейтинга – условная единица, отражающая число зрителей, увидевших 30-секундный ролик. – «Ведомости») на 2024 г., сообщили «Ведомостям» три топ-менеджера крупных рекламных групп и агентств. Такая активность нетипична: например, в 2021 и 2022 гг. до выхода осенью ежегодной «считалки», т. е. схемы расчета новых цен на ТВ-рекламу, от Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) загруженность ТВ-инвентаря на следующий год составляла менее 40%, пояснил один из собеседников. В связи с повышенным спросом НРА даже временно приостановил заключение долгосрочных сделок (сроком на год и более. – «Ведомости»), также уточнили два топ-менеджера.