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Рекламные группы фиксируют повышенный спрос на ТВ-рекламу на 2024 год

Среди причин – резкий рост ТВ-бюджетов локализованных и новых российских брендов
Дмитрий Игнатьев
Среди категорий, лидирующих по росту ТВ-бюджетов, – продукты питания, напитки, бытовая химия и предметы личной гигиены / Максим Стулов / Ведомости

На телеканалах в начале августа 2023 г. было распродано уже 70–75% рекламного инвентаря (пункт рейтинга – условная единица, отражающая число зрителей, увидевших 30-секундный ролик. – «Ведомости») на 2024 г., сообщили «Ведомостям» три топ-менеджера крупных рекламных групп и агентств. Такая активность нетипична: например, в 2021 и 2022 гг. до выхода осенью ежегодной «считалки», т. е. схемы расчета новых цен на ТВ-рекламу, от Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) загруженность ТВ-инвентаря на следующий год составляла менее 40%, пояснил один из собеседников. В связи с повышенным спросом НРА даже временно приостановил заключение долгосрочных сделок (сроком на год и более. – «Ведомости»), также уточнили два топ-менеджера.

Представитель НРА подтвердил, что альянс фиксирует «очень высокий спрос» на рекламный инвентарь следующего года. По его словам, ключевая причина – рост бюджетов на телерекламу у российских компаний, в особенности тех, кто локализовал свой бизнес или впервые вышел на рынок в 2022 и 2023 гг. По оценке НРА, в январе – июле 2023 г. бюджеты на ТВ-рекламу увеличились на 40% к аналогичному периоду 2022 г. Абсолютные цифры альянс не предоставил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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