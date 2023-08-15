Рекламные группы фиксируют повышенный спрос на ТВ-рекламу на 2024 год

Рекламные группы фиксируют повышенный спрос на ТВ-рекламу на 2024 годСреди причин – резкий рост ТВ-бюджетов локализованных и новых российских брендов
На телеканалах в начале августа 2023 г. было распродано уже 70–75% рекламного инвентаря (пункт рейтинга – условная единица, отражающая число зрителей, увидевших 30-секундный ролик. – «Ведомости») на 2024 г., сообщили «Ведомостям» три топ-менеджера крупных рекламных групп и агентств. Такая активность нетипична: например, в 2021 и 2022 гг. до выхода осенью ежегодной «считалки», т. е. схемы расчета новых цен на ТВ-рекламу, от Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) загруженность ТВ-инвентаря на следующий год составляла менее 40%, пояснил один из собеседников. В связи с повышенным спросом НРА даже временно приостановил заключение долгосрочных сделок (сроком на год и более. – «Ведомости»), также уточнили два топ-менеджера.
Представитель НРА подтвердил, что альянс фиксирует «очень высокий спрос» на рекламный инвентарь следующего года. По его словам, ключевая причина – рост бюджетов на телерекламу у российских компаний, в особенности тех, кто локализовал свой бизнес или впервые вышел на рынок в 2022 и 2023 гг. По оценке НРА, в январе – июле 2023 г. бюджеты на ТВ-рекламу увеличились на 40% к аналогичному периоду 2022 г. Абсолютные цифры альянс не предоставил.