Венеция-2023: пустые красные дорожки

Венеция-2023: пустые красные дорожкиИз-за голливудской забастовки фестиваль проходит с минимальным участием американских знаменитостей
Юбилейный, 80-й, Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа. В течение девяти дней пройдут премьеры новых фильмов Дэвида Финчера, Уэса Андерсона, Люка Бессона, Софии Копполы, Йоргоса Лантимоса, Романа Полански, Вуди Аллена и других всемирно известных режиссеров.
Венецианский фестиваль – первый большой киносмотр, который пострадал от голливудской забастовки. Актерский профсоюз (Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists) запретил своим членам продвигать фильмы до тех пор, пока Альянс продюсеров кино и телевидения (Alliance of Motion Picture and Television Producers) не примет их условия. В основной конкурс Венеции вошло восемь картин с американским участием, но только три из них, снятые независимыми студиями, получили разрешение профсоюза на промокампанию.
Председателем жюри основного конкурса был приглашен американец Дэмьен Шазелл. К счастью для организаторов – не актер, а режиссер, известный по фильмам «Одержимость» и «Ла-ла ленд», и его участию в работе фестиваля ничего не угрожает.
Сервис Netflix, один из ключевых игроков индустрии и один из главных оппонентов забастовщиков, привезет на остров Лидо пять своих проектов, три из них участвуют в основном конкурсе. Все показы стримингового гиганта пройдут без актеров.
Как и все крупные фестивали после февраля 2022 г., Венеция продолжает бойкот российского кино. Только в конкурсной программе Venice Classics, в которой оценивается качество ремастеринга классических фильмов, заявлено участие двух советских шедевров – это «Тени далеких предков» Сергея Параджанова и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Кроме того, в европейских фильмах из внеконкурсной секции сыграли российские артисты Александр Петров и Ксения Раппопорт.