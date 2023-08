Венеция-2023: пустые красные дорожки

Венецианский фестиваль – первый большой киносмотр, который пострадал от голливудской забастовки. Актерский профсоюз (Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists) запретил своим членам продвигать фильмы до тех пор, пока Альянс продюсеров кино и телевидения (Alliance of Motion Picture and Television Producers) не примет их условия. В основной конкурс Венеции вошло восемь картин с американским участием, но только три из них, снятые независимыми студиями, получили разрешение профсоюза на промокампанию.