Продажи контрафактных копий книг издательств из России выросли вдвое

Продажи контрафактных копий книг издательств из России выросли вдвоеСреди причин эксперты называют повышение издательствами цен на легальную продукцию
Оборот контрафактных копий бумажных книг российских издательств в январе – августе 2023 г. вырос вдвое к аналогичному периоду 2022 г. и составил около 1 млрд руб., сообщил «Ведомостям» совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В оценке, основанной на совместном исследовании Российского книжного союза (РКС) и «Эксмо-АСТ», учтены продажи контрафакта на маркетплейсах в России и в офлайн-каналах дистрибуции на территории стран СНГ, уточнил он. Весь легальный рынок бумажных книг в 2022 г., по данным «Эксмо-АСТ», достиг 87 млрд руб.
Оборот книжного контрафакта резко увеличился в 2022–2023 гг. на фоне повышения издательствами цен на бумажные книги, также отмечает член комитета по цифровой трансформации РКС Максим Рябыко. По оценке Новикова, в 2022 г. при росте себестоимости производства на 30% отпускные цены на книги увеличились на 15–20%. С начала 2023 г. издательства повысили их еще на 5–10%, писали ранее «Ведомости». Цены на контрафактные книги могут быть в 1,5–2,5 раза ниже, чем у легальных поставщиков, знает Рябыко: «Именно это в текущих условиях и привлекает потребителей».