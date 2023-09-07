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Продажи контрафактных копий книг издательств из России выросли вдвое

Среди причин эксперты называют повышение издательствами цен на легальную продукцию
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Оборот контрафактных копий бумажных книг российских издательств в январе – августе 2023 г. вырос вдвое к аналогичному периоду 2022 г. и составил около 1 млрд руб., сообщил «Ведомостям» совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В оценке, основанной на совместном исследовании Российского книжного союза (РКС) и «Эксмо-АСТ», учтены продажи контрафакта на маркетплейсах в России и в офлайн-каналах дистрибуции на территории стран СНГ, уточнил он. Весь легальный рынок бумажных книг в 2022 г., по данным «Эксмо-АСТ», достиг 87 млрд руб.

Оборот книжного контрафакта резко увеличился в 2022–2023 гг. на фоне повышения издательствами цен на бумажные книги, также отмечает член комитета по цифровой трансформации РКС Максим Рябыко. По оценке Новикова, в 2022 г. при росте себестоимости производства на 30% отпускные цены на книги увеличились на 15–20%. С начала 2023 г. издательства повысили их еще на 5–10%, писали ранее «Ведомости». Цены на контрафактные книги могут быть в 1,5–2,5 раза ниже, чем у легальных поставщиков, знает Рябыко: «Именно это в текущих условиях и привлекает потребителей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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