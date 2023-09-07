Продажи контрафактных копий книг издательств из России выросли вдвое

Оборот книжного контрафакта резко увеличился в 2022–2023 гг. на фоне повышения издательствами цен на бумажные книги, также отмечает член комитета по цифровой трансформации РКС Максим Рябыко. По оценке Новикова, в 2022 г. при росте себестоимости производства на 30% отпускные цены на книги увеличились на 15–20%. С начала 2023 г. издательства повысили их еще на 5–10%, писали ранее «Ведомости». Цены на контрафактные книги могут быть в 1,5–2,5 раза ниже, чем у легальных поставщиков, знает Рябыко: «Именно это в текущих условиях и привлекает потребителей».