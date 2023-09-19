Более половины рекламных постов в Telegram так и не имеют маркировки

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 г. Согласно ему на каждый рекламный материал необходимо ставить соответствующую пометку, указывать сведения о рекламодателе и индивидуальный идентификатор (токен) для учета данных. А с 1 сентября 2023 г. начала действовать и норма о штрафах за нарушения закона о маркировке интернет-рекламы. Распространение в интернете рекламы без идентификатора или с нарушением требований к его размещению влечет для физлиц штраф в размере до 100 000 руб., для должностных лиц и ИП – до 200 000 руб., для юрлиц – до 500 000 руб.