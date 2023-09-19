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Более половины рекламных постов в Telegram так и не имеют маркировки

Но Роскомнадзор пока не выносил решений о штрафах, сообщили в ведомстве
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

У 53% рекламных постов в мессенджере Telegram отсутствует необходимая по закону маркировка, следует из данных исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.), с которым ознакомились «Ведомости». Аналитики АБА проанализировали 1815 рекламных интеграций, которые были опубликованы с 1 июня по 1 сентября 2023 г. в 70 топовых Telegram-каналах из разных тематических категорий (личные блоги, экономика, технологии, маркетинг, юмор, бизнес и мода).

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 г. Согласно ему на каждый рекламный материал необходимо ставить соответствующую пометку, указывать сведения о рекламодателе и индивидуальный идентификатор (токен) для учета данных. А с 1 сентября 2023 г. начала действовать и норма о штрафах за нарушения закона о маркировке интернет-рекламы. Распространение в интернете рекламы без идентификатора или с нарушением требований к его размещению влечет для физлиц штраф в размере до 100 000 руб., для должностных лиц и ИП – до 200 000 руб., для юрлиц – до 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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