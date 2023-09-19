Более половины рекламных постов в Telegram так и не имеют маркировки

Более половины рекламных постов в Telegram так и не имеют маркировкиНо Роскомнадзор пока не выносил решений о штрафах, сообщили в ведомстве
У 53% рекламных постов в мессенджере Telegram отсутствует необходимая по закону маркировка, следует из данных исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.), с которым ознакомились «Ведомости». Аналитики АБА проанализировали 1815 рекламных интеграций, которые были опубликованы с 1 июня по 1 сентября 2023 г. в 70 топовых Telegram-каналах из разных тематических категорий (личные блоги, экономика, технологии, маркетинг, юмор, бизнес и мода).
Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 г. Согласно ему на каждый рекламный материал необходимо ставить соответствующую пометку, указывать сведения о рекламодателе и индивидуальный идентификатор (токен) для учета данных. А с 1 сентября 2023 г. начала действовать и норма о штрафах за нарушения закона о маркировке интернет-рекламы. Распространение в интернете рекламы без идентификатора или с нарушением требований к его размещению влечет для физлиц штраф в размере до 100 000 руб., для должностных лиц и ИП – до 200 000 руб., для юрлиц – до 500 000 руб.