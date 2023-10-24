«Роскосмос» может начать размещать рекламу на космических кораблях

На чем еще может заработать «Роскосмос»

В начале октября 2023 г. правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение в Госдуму законопроекта «Роскосмоса», который наделяет госкорпорацию правом продавать данные дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ). В числе потенциальных потребителей, как писали ранее «Ведомости», федеральные и региональные органы власти. За «Роскосмосом» будут закреплены полномочия единственного поставщика (т. е. без конкурса) данных ДЗЗ и продуктов, созданных на их основе.

В 2024–2035 гг. на реализацию положений законопроекта потребуется направить из бюджета 17,1 млрд руб. А заработать на реализации ДЗЗ планируется 89 млрд руб., они будут направлены в бюджет. «Мультипликативные эффекты в других отраслях добавят ВВП еще 38 млрд руб., дополнительные налоговые отчисления превысят 18 млрд руб.», – следует из расчетов финансово-экономического обоснования законопроекта.