Парад Победы посмотрел в телеэфире почти каждый третий житель мегаполисов

Парад Победы посмотрел в телеэфире почти каждый третий житель мегаполисовПросмотр трансляции парада – традиция у многих семей в России, отмечают эксперты
Телетрансляцию парада Победы в Москве 9 мая хотя бы одну минуту посмотрела почти треть (29,4%) россиян старше четырех лет, которые проживают в городах с населением более 100 000 человек (здесь и далее данные приводятся именно в этой аудитории). Это следует из данных исследовательской компании Mediascope, которая учитывает в том числе дачные просмотры. В среднем рейтинг этого события в телеэфире (процент смотревших передачу от населения страны) составил 24,5%, а доля (процент тех, кто в момент трансляции находился у экранов телевизоров) – 86,2%.
В 2023 г. показатели телесмотрения парада Победы были чуть выше, при этом они стали рекордными за последние шесть лет (2019–2024 гг.). Охват трансляции тогда достиг 29,6%, рейтинг – 24,9%, а доля – 86,8%. Но и количество телеканалов, которые вели трансляцию события в 2023 г., было больше. Всего праздничный парад год назад показывали в своем эфире 17 телеканалов, в 2024 г. – 14. Это, в частности, федеральные общественно-политические вещатели – «Первый канал», «Россия 1», НТВ, развлекательные каналы – ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, спортивный канал – «Матч ТВ» и т. д.
Больше всего зрителей крупных городов следили за парадом Победы в эфире «Первого канала». Хотя бы одну минуту трансляцию парада на нем посмотрело 13,5% россиян. Рейтинг события на «Первом канале» достиг 11,2%, а доля – 39,5%. Среди развлекательных каналов лидером по аудиторным показателям телесмотрения парада стал ТНТ. У него охват трансляции достиг 1,1%, рейтинг составил 0,4%, а доля – 1,5%.
В параде Победы в 2024 г. приняли участие 9000 военнослужащих и 75 единиц военной техники (год назад – 125). В отличие от парадов 2022 и 2023 гг. воздушную часть на этот раз не отменяли. Над Красной площадью пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Президент России Владимир Путин во время выступления на этом мероприятии заявил, что правду о Второй мировой войне на Западе сегодня пытаются исказить, и вспомнил о сносе мемориалов и памятников «истинным борцам с нацизмом». По его словам, «на Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны». Россия же, заметил Путин, «никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников». Он выразил благодарность участникам спецоперации и заявил, что в них верят и переживают за них и ветераны Великой Отечественной войны.
Высокий интерес к трансляции парада Победы закономерен на фоне проведения государством военной спецоперации, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Большие аудиторные показатели обусловлены и тем, что просмотр трансляции парада – традиция у многих семей в России, отмечает руководитель департамента внешних коммуникаций консалтинговой группы «Полилог» Лариса Гелина.
Небольшое снижение телесмотрения парада Победы по сравнению с 2023 г. Гелина объяснила в том числе тем, что все больше россиян начинают следить за крупными федеральными событиями в интернете: «Помимо стриминга на видеосервисах и трансляций в соцсетях часть аудитории мегаполисов активно смотрит короткие ролики в Telegram-каналах или нарезки фрагментов из эфира в клипах».