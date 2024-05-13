Парад Победы посмотрел в телеэфире почти каждый третий житель мегаполисов

В параде Победы в 2024 г. приняли участие 9000 военнослужащих и 75 единиц военной техники (год назад – 125). В отличие от парадов 2022 и 2023 гг. воздушную часть на этот раз не отменяли. Над Красной площадью пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Президент России Владимир Путин во время выступления на этом мероприятии заявил, что правду о Второй мировой войне на Западе сегодня пытаются исказить, и вспомнил о сносе мемориалов и памятников «истинным борцам с нацизмом». По его словам, «на Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны». Россия же, заметил Путин, «никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников». Он выразил благодарность участникам спецоперации и заявил, что в них верят и переживают за них и ветераны Великой Отечественной войны.