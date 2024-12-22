Космические прибыли: как «Звездные войны» озолотили создателя

Продолжения саги (или ее предыстории – как посмотреть) фанатам пришлось ждать 16 лет. Приквел «Эпизод I: Скрытая угроза» вышел в 1999-м и стал самой кассовой лентой года: при бюджете в $115 млн он заработал около $1 млрд. Поклонники истосковались по любимым героям, но фильм получил неоднозначные отзывы. Например, его номинировали всего на три «Оскара» (для сравнения: у оригинального фильма было 11 номинаций и семь золотых статуэток, у второго – четыре и две, а у третьего – пять и одна).