Космические прибыли: как «Звездные войны» озолотили создателя

Космические прибыли: как «Звездные войны» озолотили создателяСага о Скайуокерах стала одной из самых известных франшиз в истории
Пять лет назад, в декабре 2019 г., на экраны вышел последний фильм саги «Звездные войны». «Ведомости» вспоминают, как она начиналась и вроде бы закончилась, но на самом деле продолжается.
Еще в молодости режиссер Джордж Лукас мечтал снять фильм о космических приключениях. Он был фанатом комикса про Флэша Гордона – капитана межгалактического корабля, который отправился на планету Манго, чтобы спасти Землю от огненных метеоров. В 1971 г. Лукас попытался договориться о праве на экранизацию этой научно-фантастической истории, но получил отказ. Тогда режиссер сел писать собственный сюжет про космические приключения.
В 1973 г. на экраны вышла молодежная комедия «Американские граффити» – вторая полнометражная работа Лукаса, которая собрала в прокате $115 млн и получила пять номинаций на «Оскар». Воспользовавшись успехом, режиссер решил убедить голливудских боссов дать ему денег на космический блокбастер. Кинокомпании United Artists и Universal сразу отказались, но 20th Century Fox пошла на риск и выделила $8 млн. Учитывая масштаб проекта, деньги были небольшими.
Чтобы сэкономить, Лукас нанял малоизвестных актеров. Например, Харрисона Форда, который в то время был плотником и иногда подрабатывал в кино (он уже снимался в «Американских граффити», получая по $500 в неделю). По легенде будущий голливудский актер укладывал полы в помещении, где проходил кастинг для «Звездных войн», и подменил юношу, который вовремя не пришел на чтение реплик. Так он получил роль Хана Соло.
К слову, плотнику повезло дважды. По первоначальной задумке у инопланетянина Хана Соло были зеленая кожа и жабры. Актер вряд ли стал бы звездой Голливуда, если бы его персонаж в итоге не получил человеческую внешность. Например, загримированные напарники Форда по съемочной площадке Питер Мейхью (Чубакка), Кенни Бейкер (R2-D2) и Энтони Дэниэлс (С-3PO) так навсегда и остались актерами одной роли.
Техническая революция
Черновой сценарий «Звездных войн» получился слишком длинным, чтобы вместить все события в хронометраж одного фильма, поэтому Джордж Лукас стал снимать историю по частям, причем начать решил с середины – сразу с четвертого эпизода. Сам режиссер позже признавался, что боялся не успеть показать зрителям «Звезду смерти», которая появляется только в середине повествования.
Лукас хотел снять реалистичный фильм, но у 20th Century Fox не было передовых технологий. Чтобы решить проблему, в 1975 г. режиссер основал компанию Industrial Light & Magic (ILM), которая занялась производством спецэффектов. Многие астероиды были сделаны из картофелин, а световые мечи – из деревяшек, покрытых светоотражающей краской, которые создатели вручную доводили до нужной яркости, раскрашивая пленку.
Некоторые решения были революционными. Например, в то время спецэффекты снимали статичной камерой. В ILM поступили иначе, установив ее на рельсы, что позволяло с одинаковой скоростью и под одним углом делать множество дублей. Для этого пришлось разработать специальную компьютеризированную систему контроля движения, зато на экране создавалось впечатление, что камера летит рядом с космическим кораблем.
Во время съемок «Звездных войн» активно применялась технология блуждающей маски с использованием хромакея, многие кадры были созданы при помощи комбинированной съемки. Например, отдельно отсняты и наложены друг на друга космос с планетами, истребители, поверхность «Звезды смерти» и лазерные лучи. В итоге бюджет первого фильма увеличился с $8 млн до $11 млн, из которых на спецэффекты ушло сразу $4 млн. Лукас лично вложил в картину $400 000.
Прибыльный запуск
Планировалось, что лента окажется на экранах к Рождеству 1976 г., но выдержать график создателям не удалось: сцены пустынной планеты Татуин снимались в Сахаре на юге Туниса, что сильно осложняло процесс. Премьера была назначена только на 25 мая 1977 г., из-за чего многие кинотеатры отказались брать картину в прокат, поскольку в те времена считалось, что летних блокбастеров не бывает.
20th Century Fox пришлось прибегнуть к шантажу: кинокомпания стала выдавать права на показ фильма «Обратная сторона полуночи», снятого по бестселлеру Синдни Шелдона, только со «Звездными войнами» в нагрузку. В итоге мелодрама собрала по всему миру $25 млн, а космический экшн Лукаса – более полумиллиарда долларов. Кстати, сам режиссер на премьеру не пришел, чтобы лишний раз не расстраиваться из-за провала.
Перед съемкой первого фильма Джордж Лукас заключил сделку с 20th Century Fox, которая поначалу казалась невыгодной. Он согласился на скромный гонорар в $150 000 за написание сценария, работу режиссером и продюсером, а взамен получил 40% от чистой прибыли и права на любые продолжения «Звездных войн». В результате к моменту, когда пришла пора снимать следующий эпизод, у прозорливого режиссера были на это и деньги, и права.
Второй фильм снимала студия Lucasfilm. Дистрибутора Лукас был волен выбрать любого, но он снова отправился в 20th Century Fox и заключил еще одну сделку, по которой кинокомпания согласилась передать режиссеру принадлежавшие ей права на выпуск брендированной продукции «Звездных войн». Со временем продажа «мерча» превратилась в важнейший источник дохода киноиндустрии, а Лукас стал одним из самых богатых режиссеров Голливуда.
Интересно, что на первых «Звездных войнах» неплохо заработал Стивен Спилберг, который не имел к созданию фильма вообще никакого отношения. Поскольку все вокруг сомневались, что лента понравится зрителю, Лукас и Спилберг договорились подарить друг другу по 2,5% от доходов своих космических проектов (в то время режиссер «Челюстей» снимал научно-фантастическую драму «Близкие контакты третьей степени»). Сколько точно заработал Спилберг, неизвестно. В 2012 г. онлайн-издание Celebrity Networth оценило долю Спилберга в $46,7 млн.
Лукас наносит ответный удар
Первая лента далась Джорджу Лукасу тяжело – перенервничав, он даже загремел в больницу, поэтому на съемках двух следующих фильмов кинодел уступил режиссерское кресло Ирвину Кершнеру («Эпизод V: Империя наносит ответный удар», 1980) и Ричарду Маркуанду («Эпизод VI: Возвращение джедая», 1983). Правда, при этом постоянно вмешивался в их работу.
На съемки второго фильма франшизы в распоряжении Лукаса было уже $33 млн, а мировые сборы составили $400 млн. Третий фильм при сопоставимом бюджете собрал $374 млн. На этом сага, казалось, завершилась: режиссер подустал от придуманной им вселенной, а актеры – от своих героев. Харрисон Форд даже попросил Лукаса убить Хана Соло в конце шестого эпизода. Кроме того, фильм неоднозначно встретили фанаты. Например, режиссер «Дюны» Дени Вильнев недавно вспоминал: «Все сошло с рельсов в 1983 г… Мы с моим другом были так злы, что даже хотели поехать в Лос-Анджелес, чтобы поговорить с Джорджем Лукасом».
Иногда джедаи возвращаются
Продолжения саги (или ее предыстории – как посмотреть) фанатам пришлось ждать 16 лет. Приквел «Эпизод I: Скрытая угроза» вышел в 1999-м и стал самой кассовой лентой года: при бюджете в $115 млн он заработал около $1 млрд. Поклонники истосковались по любимым героям, но фильм получил неоднозначные отзывы. Например, его номинировали всего на три «Оскара» (для сравнения: у оригинального фильма было 11 номинаций и семь золотых статуэток, у второго – четыре и две, а у третьего – пять и одна).
Лукас снял детский фильм, забыв, что фанаты повзрослели. Сам режиссер соглашался, что критики правы, но утверждал при этом, что это не проблема «Звездных войн». «Предполагалось, что это будет детский фильм для 12-летних, которые переживают период полового созревания», – подчеркивал Лукас в интервью.
С написанием сценария для пятой ленты («Эпизод II: Атака клонов», 2002) у Лукаса вышла заминка. Предыдущую часть он создавал с нуля, для работы над следующей («Эпизод III: Месть ситхов», 2005) стряхнул пыль со своих набросков 1970-х. А вот навести между ними «мостик» так, чтобы не возникало логических противоречий, оказалось непросто.
При бюджетах в $113 млн оба фильма – пятый и шестой эпизоды – собрали $850 и $640 млн соответственно. На этом основная часть саги на десять лет ушла с больших экранов. При этом Лукас продолжал зарабатывать на спин-офф. Например, на мультсериалах под названием «Войны клонов» (2003-2005 и 2008-2020) и одноименном полнометражном мультфильме (2008).
Просьба Харрисона Форда убить его героя была исполнена только в 2015 г.: постаревший Хан Соло погиб в седьмой части франшизы. К этому времени у «Звездных войн» появился новый владелец. В 2012 г. студия Disney купила Lucasfilm и все права на ее героев за $4,05 млрд. Режиссер объяснял продажу тем, что хотел проводить больше времени с семьей.
«На создание трех фильмов уходит 10 лет, – подводил итог Лукас, которому на тот момент было 68 лет. – Я спросил себя: готов ли я заниматься этим всю оставшуюся жизнь? Хочу ли я снова через это пройти? В итоге я решил, что лучше буду растить дочь и наслаждаться жизнью». Вместе со студией Лукас передал новому владельцу и наброски будущей трилогии.
Disney развернулся по полной. Он выпустил целую плеяду спин-офф по вселенной «Звездных войн» – от мультипликационных сериалов («Повстанцы», 2014-2018) до игровых «мыльных опер» («Мандалорец», 2019). Также вышли два полнометражных спин-офф «Изгой-один» (2016) и «Хан Соло» (2018), где Харрисона Форда сменил Олден Эренрайк. Первый при $200 млн бюджета принес $1 млрд, производство второго обошлось в $275 млн (сборы составили $392 млн).
Наконец, в рамках основной саги вышла очередная трилогия: в 2015 г. – «Пробуждение силы», в 2017 г. – «Последние джедаи», а в 2019 г. – «Скайуокер. Восход». Последний при бюджете в $275 млн принес около $1 млрд. В интервью Bloomberg в апреле 2019 г. председатель правления Disney Боб Айгер заявил, что в «Звездных войнах» на некоторое время наступит перерыв: «Мы возьмем паузу и перезапустимся, потому что сага о Скайуокере подошла к концу вместе с девятым фильмом».
Тем не менее «Звездные войны» не ушли в прошлое. Прямо сейчас, например, на стриминговом сервисе Disney+ идет сериал по вселенной Джорджа Лукаса под названием Skeleton Crew. Этим летом начались съемки фильма «Мандалорец и Грогу», который выйдет в 2026 г. Кроме того, у Disney запланирован еще десяток подобных проектов, уверяют СМИ.