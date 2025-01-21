Рост рекламного рынка в 2025 году продолжит замедляться

Оценка указанных групп учитывает объем размещения рекламы во всех ключевых медиа: на телевидении, радио, OOH-поверхностях (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений), в интернете и прессе. В январе – сентябре 2024 г. рынок увеличился на 25% к тому же периоду 2023 г. до 630 млрд руб., отмечали ранее в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Итоги года АКАР обнародует не раньше марта.