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Рост рекламного рынка в 2025 году продолжит замедляться

В 2024 году он приблизился к 1 трлн рублей, оценивают в рекламных группах
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский рекламный рынок в 2024 г. увеличился к 2023 г. на 19–27% до 899 млрд – 1 трлн руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из данных рекламных групп OMD OM Group, Okkam, «Родная речь», Sky Alliance и NMi Group. Рост на 27–29% фиксируют в АДВ и Media Direction Group, но абсолютные показатели там не приводят.

Оценка указанных групп учитывает объем размещения рекламы во всех ключевых медиа: на телевидении, радио, OOH-поверхностях (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений), в интернете и прессе. В январе – сентябре 2024 г. рынок увеличился на 25% к тому же периоду 2023 г. до 630 млрд руб., отмечали ранее в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Итоги года АКАР обнародует не раньше марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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