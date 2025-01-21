Рост рекламного рынка в 2025 году продолжит замедляться

Рост рекламного рынка в 2025 году продолжит замедлятьсяВ 2024 году он приблизился к 1 трлн рублей, оценивают в рекламных группах
Российский рекламный рынок в 2024 г. увеличился к 2023 г. на 19–27% до 899 млрд – 1 трлн руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из данных рекламных групп OMD OM Group, Okkam, «Родная речь», Sky Alliance и NMi Group. Рост на 27–29% фиксируют в АДВ и Media Direction Group, но абсолютные показатели там не приводят.
Оценка указанных групп учитывает объем размещения рекламы во всех ключевых медиа: на телевидении, радио, OOH-поверхностях (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений), в интернете и прессе. В январе – сентябре 2024 г. рынок увеличился на 25% к тому же периоду 2023 г. до 630 млрд руб., отмечали ранее в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Итоги года АКАР обнародует не раньше марта.