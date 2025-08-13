Газета
Главная / Медиа /

Аналитики назвали лидирующие по выручке музыкальные стриминги в России

Доля «VK музыки» снизилась, а у экосистемных стримингов – «Яндекс музыки» и «Звука» – выросла
Дмитрий Игнатьев
Лидером по доходам среди музыкальных стримингов, по оценке J’son &amp; Partners Consulting, является «Яндекс музыка
Лидером по доходам среди музыкальных стримингов, по оценке J’son & Partners Consulting, является «Яндекс музыка / Андрей Гордеев / Ведомости

Совокупная выручка сервисов музыкального стриминга в России в прошлом году увеличилась на 51% в сравнении с 2023 г. до 38 млрд руб., следует из данных исследования компании J’son & Partners Consulting, с которыми ознакомились «Ведомости». Подавляющую часть доходов, а именно 98,2%, участникам рынка принесла именно подписка. На рекламные доходы, в свою очередь, пришлось лишь 1,8% совокупной выручки стримингов.

Одним из драйверов рынка выступает увеличение количества пользователей экосистем, а главное – слушателей музыки внутри них, поскольку экосистемные игроки активно продвигают свои развлекательные сервисы для подписчиков, поясняет директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Общее количество подписчиков экосистем в России в 2024 г. выросло на 44% к 2023 г. до 95,3 млн пользователей, следует из данных той же исследовательской компании (один пользователь учитывался как подписчик несколько раз, если он оплачивает несколько таких предложений). В то же время количество подписчиков музыкальных стримингов за тот же период увеличилось на 51,5% до 75,5 млн пользователей (в оценке учитывались и те пользователи, которые имеют подписку на музыкальный стриминг, но не обязательно ею пользуются).

