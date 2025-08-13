Аналитики назвали лидирующие по выручке музыкальные стриминги в России

Одним из драйверов рынка выступает увеличение количества пользователей экосистем, а главное – слушателей музыки внутри них, поскольку экосистемные игроки активно продвигают свои развлекательные сервисы для подписчиков, поясняет директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Общее количество подписчиков экосистем в России в 2024 г. выросло на 44% к 2023 г. до 95,3 млн пользователей, следует из данных той же исследовательской компании (один пользователь учитывался как подписчик несколько раз, если он оплачивает несколько таких предложений). В то же время количество подписчиков музыкальных стримингов за тот же период увеличилось на 51,5% до 75,5 млн пользователей (в оценке учитывались и те пользователи, которые имеют подписку на музыкальный стриминг, но не обязательно ею пользуются).