«Европа плюс» стала лидером среди радиостанций по аудитории впервые с 2022 года

Крупнейшей по аудитории российской радиостанцией впервые за последние три года стала «Европа плюс» (входит в «Европейскую медиагруппу», ЕМГ), следует из данных Mediascope, предоставленных по запросу «Ведомостей». В январе – июне 2025 г. эфир этого радиовещателя в среднем в сутки слушало 7,5 млн россиян старше 12 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 000 человек. До этого в последний раз лидерскую позицию «Европа плюс» занимала в первом полугодии 2022 г. с результатом в 8,3 млн слушателей в сутки.