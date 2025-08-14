Газета
«Европа плюс» стала лидером среди радиостанций по аудитории впервые с 2022 года

Конкуренция в первой тройке радиостанций в последние годы стала особенно жесткой, отмечают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Радиостанция постоянно работает над расширением «вселенной своего бренда» – в эфире, интернете и офлайн-среде
Радиостанция постоянно работает над расширением «вселенной своего бренда» – в эфире, интернете и офлайн-среде / Максим Блинов / РИА Новости

Крупнейшей по аудитории российской радиостанцией впервые за последние три года стала «Европа плюс» (входит в «Европейскую медиагруппу», ЕМГ), следует из данных Mediascope, предоставленных по запросу «Ведомостей». В январе – июне 2025 г. эфир этого радиовещателя в среднем в сутки слушало 7,5 млн россиян старше 12 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 000 человек. До этого в последний раз лидерскую позицию «Европа плюс» занимала в первом полугодии 2022 г. с результатом в 8,3 млн слушателей в сутки.

Второе место по аудитории заняла станция «Дорожное радио», которая тоже входит в ЕМГ. В январе – июне ее в среднем слушало 7,3 млн россиян. На третьей позиции – «Авторадио» (входит в «ГПМ радио», субхолдинг «Газпром-медиа холдинга»): аудитория этой радиостанции за тот же период достигла 7,2 млн человек. Четвертое место – у «Русского радио» (принадлежит «Русской медиагруппе», РМГ) с результатом в 6,5 млн слушателей, а пятое – у «Ретро FM» (ЕМГ; 6 млн человек).

