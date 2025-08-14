Киносеть Мамута подала ответные иски к экс-офису Sony Pictures в России

«Синема парк» рассчитывает взыскать через суд с «Контент-клуба» размер упущенной выгоды, который возник после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами, заявил представитель истца в суде. В результате приостановки голливудской студией сотрудничества с Россией «Синема парк» не осуществлял прокат 15 кинорелизов Sony Pictures, среди них – «Морбиус», «Человек-Паук: Паутина вселенных», «Мадам Паутина», «Веном 3: Последний танец», «Крейвен-охотник» и т.д., также отметил он. Сумма взыскания – 578 млн руб. – была рассчитана как размер потенциальных сборов киносети от показа релизов Sony Pictures в России за вычетом прокатной платы. Доля истца от потенциальных кассовых сборов определялась на основе сведений из ЕАИС о показах фильмов в кинозалах, а также сведений о кассовой выручке истца при показе аналогичных фильмов.