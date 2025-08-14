Киносеть Мамута подала ответные иски к экс-офису Sony Pictures в России

Киносеть Мамута подала ответные иски к экс-офису Sony Pictures в РоссииБывшие партнеры судятся из-за голливудских релизов
Арбитражный суд Москвы 14 августа провел предварительные слушания по искам киносети «Синема парк» (входит в состав объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», является крупнейшей в России, принадлежит бизнесмену Александру Мамуту) и ее «дочки» – ООО «Райзинг стар медиа» к экс-представительству голливудской студии Sony Pictures – ООО «Контент-клуб». Общая сумма исковых требований по двум искам составила 578 млн руб., следует из данных в картотеке арбитража.
«Синема парк» рассчитывает взыскать через суд с «Контент-клуба» размер упущенной выгоды, который возник после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами, заявил представитель истца в суде. В результате приостановки голливудской студией сотрудничества с Россией «Синема парк» не осуществлял прокат 15 кинорелизов Sony Pictures, среди них – «Морбиус», «Человек-Паук: Паутина вселенных», «Мадам Паутина», «Веном 3: Последний танец», «Крейвен-охотник» и т.д., также отметил он. Сумма взыскания – 578 млн руб. – была рассчитана как размер потенциальных сборов киносети от показа релизов Sony Pictures в России за вычетом прокатной платы. Доля истца от потенциальных кассовых сборов определялась на основе сведений из ЕАИС о показах фильмов в кинозалах, а также сведений о кассовой выручке истца при показе аналогичных фильмов.
В рамках предварительного судебного заседания истец заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы по вопросу упущенной выгоды киносети «Синема парк» от отсутствия в прокате релизов Sony Pictures в России за последние три года.
АО «Синема парк» (основное юрлицо киносети) принадлежит бизнесмену Александру Мамуту, следует из данных ЕГРЮЛ. Его выручка в 2024 г. – 7,5 млрд руб., а чистая прибыль – 424,4 млн руб. (отчетность по РСБУ). В свою очередь юрлицом компании-ответчика – ООО «Контент-клуб» владеет американская компания «Контент клуб холдингз». Выручка этого ООО – 87,7 млн руб., а чистый убыток – 32,7 млн руб.
В феврале 2025 г. компания «Контент-клуб» подала два десятка исков к российским киносетям – объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномакс», «Синема стар» и др. Общая сумма исков составила около 1 млрд руб. Причем крупнейший из них подан как раз к структуре объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» – на 436,4 млн руб.
Весной 2022 г. российские киносети перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, писали ранее «Ведомости». В результате у них сформировалась задолженность перед американскими компаниями, в основном – за январь–февраль 2022 г., частично – за декабрь 2021 г.
В худшем положении, как писали тогда «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, оказалась Sony Pictures Productions and Releasing (сейчас – «Контент-клуб»), которая прокатывает фильмы Sony Pictures. В конце 2021 – начале 2022 г. именно она выпустила наибольшее количество крупных релизов, в числе которых «Человек-паук: Нет пути домой» (вышел в декабре 2021 г., сборы – 2,98 млрд руб., здесь и далее – данные ЕАИС Фонда кино), «Анчартед: На картах не значится» (вышел в декабре 2021 г., сборы – 1,5 млрд руб.). Всего на долю зарубежных кинолент, по данным государственного Фонда кино, в 2021 г. пришлось 74,4% от всего бокс-офиса страны, составившего 40,7 млрд руб.