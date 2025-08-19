Газета
Главная / Медиа /

Norm Production и «Объединенные пивоварни» займутся совместным выпуском товаров

Партнеры уже выводят на рынок линейку энергетиков, в планах – еще две товарные категории
Дмитрий Игнатьев
Полина Гриценко
Совместный выпуск энергетиков с сильным продакшном даст партнерам ценное преимущество в виде медийной поддержки
Совместный выпуск энергетиков с сильным продакшном даст партнерам ценное преимущество в виде медийной поддержки / Егор Алеев / ТАСС

Производитель сериалов Norm Production и компания «Объединенные пивоварни» запустили совместное предприятие ArNo Vision для выпуска товаров, рассказали «Ведомостям» в обеих компаниях. СП принадлежит партнерам на паритетной основе, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Размер инвестиций в разработку продуктовых линеек, их дистрибуцию и продвижение в Norm Production и «Объединенных пивоварнях» не раскрыли.

Компания Norm Production была запущена в 2022 г. Сейчас она принадлежит ООО «Контроль продакшн», которым владеют Евгений Попов (99%) и Тимофей Зубов (1%). Генпродюсер студии – Вячеслав Дусмухаметов. В портфеле продакшна такие сериалы, как триллер «Калимба», роуд-муви «Юг», драмеди «Секс. До и после» (все проекты – originals Okko). Выручка ООО «Норм продакшн» (основное юрлицо компании) по РСБУ в 2024 г. составила 5 млрд руб., а чистая прибыль – 6,2 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

