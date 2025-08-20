Роскомнадзор зафиксировал рост объема рекламы в Telegram-каналах блогеров

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА; имеет статус СРО) также проанализировали доходы от рекламных интеграций в крупных авторских Telegram-каналах за указанный период. Именно этот сегмент претерпевает наиболее сильные изменения из-за запрета продвижения в соцсети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , ее владелец, признана экстремистской и запрещена в России), который вступает в силу с 1 сентября, и диверсификации блогерами размещений своего контента на разных платформах, пояснил исполнительный директор АБА Тимур Ахмедов.