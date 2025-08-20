Газета
Главная / Медиа /

Роскомнадзор зафиксировал рост объема рекламы в Telegram-каналах блогеров

У Ксении Собчак доходы от канала выросли, а у Артемия Лебедева – упали, оценили в АБА
Дмитрий Игнатьев
Объем инфлюенс-размещений в Telegram в этом году продолжит расти опережающими рынок темпами
Объем инфлюенс-размещений в Telegram в этом году продолжит расти опережающими рынок темпами / Евгений Разумный / Ведомости

В январе – июне 2025 г. рекламодатели потратили на продвижение в Telegram-каналах блогеров 6,7 млрд руб., что на 54% больше, чем за тот же период 2024 г. Сведения о таком объеме бюджетов участники рекламного рынка передали в Единый реестр интернет-рекламы, следует из данных Роскомнадзора (РКН; выполняет функции оператора ЕРИР), предоставленных по запросу «Ведомостей».

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА; имеет статус СРО) также проанализировали доходы от рекламных интеграций в крупных авторских Telegram-каналах за указанный период. Именно этот сегмент претерпевает наиболее сильные изменения из-за запрета продвижения в соцсети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), ее владелец, признана экстремистской и запрещена в России), который вступает в силу с 1 сентября, и диверсификации блогерами размещений своего контента на разных платформах, пояснил исполнительный директор АБА Тимур Ахмедов.

