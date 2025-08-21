Росгосцирк взыскивает в суде со своего подрядчика 847 млн рублей

Первый иск к «Стройресурсу» связан с тем, что компания, будучи генподрядчиком, некачественно выполняла работы по завершению реконструкции Пензенского цирка (филиал Росгосцирка), пояснил «Ведомостям» представитель Росгосцирка. Соответствующий госконтракт организация заключила со «Стройресурсом» в 2018 г., его общая сумма с учетом корректировки проектно-сметной документации составила 1,9 млрд руб. В результате организацией был выявлен факт некачественного выполнения работ, и она расторгла контракт с подрядчиком. Как уточнил представитель Росгосцирка, 543 млн руб. – это сумма неосновательного обогащения стройподрядчика и проценты за пользование чужими денежными средствами.