Росгосцирк взыскивает в суде со своего подрядчика 847 млн рублей

Росгосцирк взыскивает в суде со своего подрядчика 847 млн рублейРазбирательства связаны с проведением работ в Пензенском и Красноярском цирках
Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Росгосцирка (подведомствен Министерству культуры) к подрядчику «Стройресурс» на сумму 543 млн руб., следует из документов арбитража (есть у «Ведомостей»). Параллельно тот же суд приостановил рассмотрение второго иска Росгосцирка к этой же компании, сумма взыскания по нему составляет 303,7 млн руб., указано там же. В качестве третьего лица по обоим делам привлечено Минкультуры.
Первый иск к «Стройресурсу» связан с тем, что компания, будучи генподрядчиком, некачественно выполняла работы по завершению реконструкции Пензенского цирка (филиал Росгосцирка), пояснил «Ведомостям» представитель Росгосцирка. Соответствующий госконтракт организация заключила со «Стройресурсом» в 2018 г., его общая сумма с учетом корректировки проектно-сметной документации составила 1,9 млрд руб. В результате организацией был выявлен факт некачественного выполнения работ, и она расторгла контракт с подрядчиком. Как уточнил представитель Росгосцирка, 543 млн руб. – это сумма неосновательного обогащения стройподрядчика и проценты за пользование чужими денежными средствами.