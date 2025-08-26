Кабмин одобрил наделение Минкульта правом расследовать теневой кинопрокат

Правительственная комиссия по законодательной деятельности согласовала внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП, ст. 4.5 и 28.7), которые позволят Министерству культуры проводить собственные расследования фактов показа фильмов без прокатного удостоверения. Срок давности привлечения к административной ответственности по итогам таких расследований, согласно поправкам, составит до одного года. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник в Белом доме и собеседник, близкий к комиссии. В ближайшее время, как уточнил один из них, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. «Ведомости» направили запрос в Минкультуры.