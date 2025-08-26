Кабмин одобрил наделение Минкульта правом расследовать теневой кинопрокат

Кабмин одобрил наделение Минкульта правом расследовать теневой кинопрокатСотрудники ведомства смогут выявлять нарушения и привлекать за них к административной ответственности в течение года
Правительственная комиссия по законодательной деятельности согласовала внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП, ст. 4.5 и 28.7), которые позволят Министерству культуры проводить собственные расследования фактов показа фильмов без прокатного удостоверения. Срок давности привлечения к административной ответственности по итогам таких расследований, согласно поправкам, составит до одного года. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник в Белом доме и собеседник, близкий к комиссии. В ближайшее время, как уточнил один из них, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. «Ведомости» направили запрос в Минкультуры.
Сотрудникам Минкультуры для выяснения обстоятельств таких дел, как показывает практика проводимой ведомством работы в рамках ст. 14.58 КоАП (осуществление проката/показа фильма без прокатного удостоверения), зачастую недостаточно поступивших сведений и установленного законом времени, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Как итог, эти факторы не позволяют сформировать качественную доказательную базу, продолжает он.
«Поскольку срок давности для привлечения к административной ответственности составляет 90 календарных дней, материалы судами зачастую возвращаются в Минкультуры России на доработку либо прекращаются в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности», – рассказал «Ведомостям» представитель Минкультуры.
Проблематика подкреплена и статистическими данными. За 2022–2024 гг. выявлен 361 показ фильмов без прокатного удостоверения, фиксирует Груздев: «При этом 85 дел было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, 29 – прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения».
Теневой кинопрокат начал развиваться в России с 2022 г., когда крупнейшие американские студии прекратили работу в нашей стране. Наибольшее распространение получили две схемы показа пиратских версий голливудского контента в кинотеатрах. Это аренда кинозала и так называемое предсеансное обслуживание, когда кинотеатры продают билет на российский фильм, как правило, короткометражку, а перед ним показывают голливудскую новинку. Схема с предсеансным обслуживанием при этом полулегальная, поскольку данные о показе российской картины кинотеатры отгружают в ЕАИС Фонда кино, как того требует закон.
Сейчас показом «пиратки» занимается большинство кинотеатров из топ-10, исключения – киносети «Каро», объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино». «Формальные» сборы пиратского контента в 2024 г. составили 4,6 млрд руб., а весь объем кинопроката – 42,9 млрд руб., оценил главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Но данные по теневому прокату носят ограниченный и неполный характер, поскольку учитывают лишь суммарные сборы коротких метров, которые отображаются в ЕАИС».
Нововведения в первую очередь обусловлены тем, что органы-регуляторы обладают отраслевой экспертизой, что позволяет им расследовать нарушения эффективнее правоохранительных органов, считает ведущий юрист Enforce Law Company Юлия Барышева. Тем не менее новые полномочия выходят за рамки привычных регулятивных функций ведомства. Барышева отмечает, что совмещение регулятивных и охранительных функций в лице одного органа может повлечь риски необъективного подхода со стороны последнего.
Полномочия по расследованию действительно не свойственны Минкультуры, соглашается руководитель практики защиты интеллектуальной собственности и персональных данных юридической компании «Инноправо» Сергей Афанасьев. Но некоторые госорганы уже выполняют такие «квазиправоохранительные» функции, добавляет он: «Классические примеры – антимонопольные и налоговые органы».