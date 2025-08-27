Автор песни «Владимир Путин – молодец!» судится с «Новым радио»

Позиция Лихачева в части его авторства представляется обоснованной, поскольку его права на песню неоднократно подтверждались в иных судебных делах, считает старший юрист адвокатского бюро NSP Ангелина Скоробогатько. В то же время истец в подобных спорах должен доказать не только наличие у него исключительных прав на музыкальное произведение, но отсутствие согласия автора на использование песни ответчиком, пояснила партнер и руководитель практики разрешения споров юридической фирмы Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева. Также истцу важно убедительно обосновать размер заявленной компенсации, но, учитывая его аргументацию в тексте иска, с этим могут возникнуть вопросы, продолжает она: «Общий доход ответчика явно не имеет никакой связи с вменяемым и пока еще не доказанным нарушением исключительных прав на произведение в одном ролике».