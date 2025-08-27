Автор песни «Владимир Путин – молодец!» судится с «Новым радио»Предметом спора стал ролик с певцом Хабибом на странице вещателя в «Дзене»
Красногорский суд Московской области принял к рассмотрению иск Олега Лихачева, автора песни «Владимир Путин – молодец!», ответчиком по которому выступает радиостанция «Новое радио» (входит в «Европейскую медиагруппу», ЕМГ). «Ведомости» ознакомились с текстом иска, предварительное судебное заседание назначено на 3 сентября.
Поводом для подачи иска стало использование указанной песни без согласия правообладателя в видеоролике с певцом Хабибом, который был опубликован на странице «Нового радио» на платформе «Дзен» в октябре 2020 г., следует из текста иска. Лихачев, согласно реестру произведений российских правообладателей Российского авторского общества (РАО), действительно является автором и композитором песни «Владимир Путин – молодец!», убедился корреспондент «Ведомостей».
В суде истец пытается взыскать с «Нового радио» компенсацию за нарушение исключительного права на произведение «Владимир Путин – молодец!» в размере 400 000 руб. и обязать вещателя прекратить его использование в своей деятельности без получения согласия самого Лихачева. Размер взыскиваемой компенсации истец обосновывает «характером нарушения авторских прав» и общим доходом юрлица вещателя. Выручка ООО «Компания Новое радио» по РСБУ за 2024 г. составила 800 млн руб., а чистая прибыль – 234,4 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса».
Игорь Миленный, представляющий интересы Лихачева в суде, заявил «Ведомостям», что его подопечный «часто идет на мировое соглашение, если предлагаются адекватные и разумные условия, устраивающие всех участников процесса».
Желание некоторых правообладателей заработать не творчеством, а формальными судами вызывает недоумение, прокомментировал иск директор юридического департамента ЕМГ Дмитрий Григорьев. В медиагруппе не уточнили, получали ли согласие Лихачева на использование произведения «Владимир Путин – молодец!».
Лихачев с 2021 г. активно подает иски к популярным артистам и блогерам из-за использования песни «Владимир Путин – молодец!» без его согласия, среди ответчиков – артисты Алишер Моргенштерн
Позиция Лихачева в части его авторства представляется обоснованной, поскольку его права на песню неоднократно подтверждались в иных судебных делах, считает старший юрист адвокатского бюро NSP Ангелина Скоробогатько. В то же время истец в подобных спорах должен доказать не только наличие у него исключительных прав на музыкальное произведение, но отсутствие согласия автора на использование песни ответчиком, пояснила партнер и руководитель практики разрешения споров юридической фирмы Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева. Также истцу важно убедительно обосновать размер заявленной компенсации, но, учитывая его аргументацию в тексте иска, с этим могут возникнуть вопросы, продолжает она: «Общий доход ответчика явно не имеет никакой связи с вменяемым и пока еще не доказанным нарушением исключительных прав на произведение в одном ролике».
Позиция ответчика в суде в свою очередь может строиться на доказывании законности использования произведения – при наличии согласия от обладателя исключительных прав или условий для свободного использования произведения, например, если оно было использовано как пародия, отмечает Калиничева. Возможен и вариант, что ответчик сделает в суде акцент на отсутствии нарушения исключительных прав с его стороны: например, если ролик на платформу загружало не уполномоченное радиовещателем лицо, добавляет она: «Кроме того, «Новое радио» может критически отнестись к доказательствам, представленным истцом, в том числе указать на завышенный размер требуемой компенсации и отсутствие обоснований ее размера».