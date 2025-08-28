Okko запустит детский телеканал

Серебряный призер рыночной гонки

Онлайн-кинотеатр Okko (включен в подписку «Сберпрайм») в январе – июне 2025 г. переместился на вторую позицию по выручке среди российских онлайн-кинотеатров с четвертой (по итогам 2024 г.), следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». За указанный период этот видеосервис занял 17% рынка (13 млрд руб.), общий размер которого в январе – июне 2025 г. достиг 78,2 млрд руб. В последний раз Okko попадал в тройку лидеров рынка в первом полугодии 2022 г., тогда он занял третье место с долей в 14% (весь рынок – 25,6 млрд руб.).