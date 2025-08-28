Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Okko запустит детский телеканал

После ухода из России Nickelodeon, Disney и Cartoon Network ниша детских каналов частично освободилась
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Okko 1 сентября запустит на платформе собственный детский телеканала «БубOkko ТВ», сообщил в четверг, 28 августа, генпродюсер Okko Гавр Гордеев на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра. Основу его программной сетки составят анимационный контент «Союзмультфильма» («Простоквашино», «Ну погоди!», «Умка» и т. д.) и проекты других российских и зарубежных студий («Синий трактор», «Фиксики», «Смешарики», «Лунтик», «Школа волшебниц Винкс» и т. д.), полнометражные семейные фильмы («Возвращение попугая Кеши», «Летучий корабль» и т. д.). В планах – получение лицензии на телевещание для канала и его дистрибуция в сетях спутниковых и кабельных операторов, уточнил «Ведомостям» Гордеев.

Возможность комбинировать предложение контента «по запросу» и линейное вещание – это конкурентное преимущество видеосервиса, поскольку такой подход позволяет «органично встроить смотрение в разные поведенческие паттерны», отметил Гордеев: «А при взаимодействии с детьми доступность линейного смотрения становится особенно важной, так как они любят пересматривать один и тот же контент».

Это не первый пример запуска тематического канала видеосервисами. Сам Okko развивает линейку спортивных каналов – «Окко спорт», «Окко футбол» и «Окко прайм спорт». У Kion (входит в холдинг «МТС Медиа») есть киносериальные каналы KinoJam 1, KinoJam 2, «Kion хит», детский MiniJam, семейный FamiliJam и др. У Start – киносериальные Start Air и Start World, а также Epic с блогерским контентом. В прошлом году телеканал с оригинальными шоу запустил и Rutube (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»).

Серебряный призер рыночной гонки

Онлайн-кинотеатр Okko (включен в подписку «Сберпрайм») в январе – июне 2025 г. переместился на вторую позицию по выручке среди российских онлайн-кинотеатров с четвертой (по итогам 2024 г.), следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». За указанный период этот видеосервис занял 17% рынка (13 млрд руб.), общий размер которого в январе – июне 2025 г. достиг 78,2 млрд руб. В последний раз Okko попадал в тройку лидеров рынка в первом полугодии 2022 г., тогда он занял третье место с долей в 14% (весь рынок – 25,6 млрд руб.).

Запуск видеосервисом Okko канала для детей происходит на фоне всплеска смотрения детского контента в онлайн-кинотеатрах после замедления Youtube. Кроме того, после 2022 г., когда в России прекратили работу порядка 60 зарубежных телеканалов, в том числе семейства телеканалов Nickelodeon, Disney и Cartoon Network, ниша детских телеканалов частично освободилась. В совокупности ушедшие каналы занимали порядка 5–6% от всей аудитории тематического ТВ, оценил директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Совокупная выручка рынка платного ТВ в России в 2024 г, по данным «ТМТ консалтинг», составила 107,9 млрд руб.

Впоследствии в России стали запускать новые детские каналы: например, холдинг «Медиа1» в декабре 2022 г. начал вещание канала «Солнце» на частоте покинувшего Россию Disney. К концу 2024 г., в том числе в результате замедления Youtube, общая аудитория детских каналов в России, согласно данным Mediascope, вернулась на уровень 2022 г., отмечает Колесов. Сейчас в России, помимо «Солнца», представлены более 30 детских тематических телеканалов, среди них – «Мульт» («Цифровое телевидение»; ВГТРК), «Мультиландия» («Союзмультфильм»), «СТС Kids», Baby Time и др. Также в первом мультиплексе представлен общедоступный детский канал ВГТРК – «Карусель».

Появление детского телеканала внутри Okko кажется перспективной новацией для видеосервиса, поскольку этот шаг позволит онлайн-кинотеатру усилить показатели удержания аудитории и повысить качество пользовательского опыта, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. В то же время успех «БубOkko ТВ» внутри предложения сетей спутниковых и кабельных операторов пока не так очевиден и будет зависеть в том числе от контентной политики канала, рассуждает он.

«Конкуренция в детско-семейной нише тематического ТВ крайне высока, и операторов новый канал заинтересует в том случае, если на нем будет много оригинального и эксклюзивного контента, которого нет у других вещателей», – резюмирует Танаев.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных