Okko запустит детский телеканал

Okko запустит детский телеканалПосле ухода из России Nickelodeon, Disney и Cartoon Network ниша детских каналов частично освободилась
Okko 1 сентября запустит на платформе собственный детский телеканала «БубOkko ТВ», сообщил в четверг, 28 августа, генпродюсер Okko Гавр Гордеев на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра. Основу его программной сетки составят анимационный контент «Союзмультфильма» («Простоквашино», «Ну погоди!», «Умка» и т. д.) и проекты других российских и зарубежных студий («Синий трактор», «Фиксики», «Смешарики», «Лунтик», «Школа волшебниц Винкс» и т. д.), полнометражные семейные фильмы («Возвращение попугая Кеши», «Летучий корабль» и т. д.). В планах – получение лицензии на телевещание для канала и его дистрибуция в сетях спутниковых и кабельных операторов, уточнил «Ведомостям» Гордеев.
Возможность комбинировать предложение контента «по запросу» и линейное вещание – это конкурентное преимущество видеосервиса, поскольку такой подход позволяет «органично встроить смотрение в разные поведенческие паттерны», отметил Гордеев: «А при взаимодействии с детьми доступность линейного смотрения становится особенно важной, так как они любят пересматривать один и тот же контент».
Это не первый пример запуска тематического канала видеосервисами. Сам Okko развивает линейку спортивных каналов – «Окко спорт», «Окко футбол» и «Окко прайм спорт». У Kion (входит в холдинг «МТС Медиа») есть киносериальные каналы KinoJam 1, KinoJam 2, «Kion хит», детский MiniJam, семейный FamiliJam и др. У Start – киносериальные Start Air и Start World, а также Epic с блогерским контентом. В прошлом году телеканал с оригинальными шоу запустил и Rutube (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»).
Серебряный призер рыночной гонки
Запуск видеосервисом Okko канала для детей происходит на фоне всплеска смотрения детского контента в онлайн-кинотеатрах после замедления Youtube. Кроме того, после 2022 г., когда в России прекратили работу порядка 60 зарубежных телеканалов, в том числе семейства телеканалов Nickelodeon, Disney и Cartoon Network, ниша детских телеканалов частично освободилась. В совокупности ушедшие каналы занимали порядка 5–6% от всей аудитории тематического ТВ, оценил директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Совокупная выручка рынка платного ТВ в России в 2024 г, по данным «ТМТ консалтинг», составила 107,9 млрд руб.
Впоследствии в России стали запускать новые детские каналы: например, холдинг «Медиа1» в декабре 2022 г. начал вещание канала «Солнце» на частоте покинувшего Россию Disney. К концу 2024 г., в том числе в результате замедления Youtube, общая аудитория детских каналов в России, согласно данным Mediascope, вернулась на уровень 2022 г., отмечает Колесов. Сейчас в России, помимо «Солнца», представлены более 30 детских тематических телеканалов, среди них – «Мульт» («Цифровое телевидение»; ВГТРК), «Мультиландия» («Союзмультфильм»), «СТС Kids», Baby Time и др. Также в первом мультиплексе представлен общедоступный детский канал ВГТРК – «Карусель».
Появление детского телеканала внутри Okko кажется перспективной новацией для видеосервиса, поскольку этот шаг позволит онлайн-кинотеатру усилить показатели удержания аудитории и повысить качество пользовательского опыта, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. В то же время успех «БубOkko ТВ» внутри предложения сетей спутниковых и кабельных операторов пока не так очевиден и будет зависеть в том числе от контентной политики канала, рассуждает он.
«Конкуренция в детско-семейной нише тематического ТВ крайне высока, и операторов новый канал заинтересует в том случае, если на нем будет много оригинального и эксклюзивного контента, которого нет у других вещателей», – резюмирует Танаев.