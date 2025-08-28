«Среда» снимет для Okko сериал по бестселлеру Алексея Иванова «Вегетация»

Роман Алексея Иванова вышел в конце ноября 2024 г. и на сегодняшний день во всех форматах – печатном и аудио/электронном – разошелся в 150 000 экземпляров. «Вегетация» станет первым российским сериалом в XXI в., полностью снятым на пленку, что позволит сохранить «дух советской фантастики», отметил Гордеев, добавив, что в производстве будут использованы и «суперсовременные технологии». Ранее на пленку из «оригинальных» проектов платформ снимался «Перевал Дятлова» (вышел в 2020 г. в онлайн-кинотеатре Premier и телеканале ТНТ), но только лишь одна из сюжетных линий.