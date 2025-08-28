Газета
Главная / Медиа /

«Среда» снимет для Okko сериал по бестселлеру Алексея Иванова «Вегетация»

Работа над восьмисерийной фантастической драмой уже стартовала
Николай Корнацкий
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На Okko эксклюзивно выйдет сериал по мотивам фантастического романа Алексея Иванова «Вегетация», сообщил в четверг, 28 августа, генпродюсер Okko Гавр Гордеев на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра, но дату премьеры не раскрыл. Съемки 8-серийной драмы, как отметил Гордеев, уже стартовали. Производством этого проекта для Okko занимается продюсерская компания «Среда» (известна как создатель сериалов «Аутсорс», «Нулевой пациент», «Трасса», «Триггер» и др.). Шоураннер и сценарист проекта – Илья Тилькин («Сердце пармы»), а режиссер – Максим Свешников («Плейлист волонтера», «Контейнер»).

Действие сериала происходит в недалеком будущем на Урале. Здесь появились новые виды деревьев, которые используются в качестве сырья для нового топлива «бризола». Лесозаготовку осложняют «чумоходы» – обезумевшая старая техника, защищающая лес от людей. Помимо легальных лесорубов существуют и браконьеры, которые охотятся за особым типом деревьев-«вожаков». Чтобы их отыскать, нужен специальный проводник-«бродяга», обладающий чутьем.

Опытный бригадир Типалов (его роль исполнит Алексей Серебряков) отправляется в путешествие без своего «бродяги». С ним увязались отчаянная племянница Маринка (Ксения Трейстер), ее ухажер Серега с братом-близнецом Митей (обе роли – Денис Косиков), у которого вдруг проявились способности «бродяги». Правда, он и не совсем человек, о чем пока никто не знает. Также в сериале снимаются Юрий Быков, Алексей Розин, Егор Корешков, Александра Урсуляк, Дмитрий Чеботарев и др.

Роман Алексея Иванова вышел в конце ноября 2024 г. и на сегодняшний день во всех форматах – печатном и аудио/электронном – разошелся в 150 000 экземпляров. «Вегетация» станет первым российским сериалом в XXI в., полностью снятым на пленку, что позволит сохранить «дух советской фантастики», отметил Гордеев, добавив, что в производстве будут использованы и «суперсовременные технологии». Ранее на пленку из «оригинальных» проектов платформ снимался «Перевал Дятлова» (вышел в 2020 г. в онлайн-кинотеатре Premier и телеканале ТНТ), но только лишь одна из сюжетных линий.

Алексей Иванов – один из самых экранизируемых российских писателей. Среди известных адаптаций – трагикомедия «Географ глобус пропил», исторический экшн «Сердце пармы» (по сценарию Ильи Тилькина), сериал в жанре хоррора «Пищеблок», который «Среда» сняла для «Кинопоиска», а также сериал Сергея Урсуляка «Ненастье» для телеканала «Россия 1». На ноябрь 2025 г. назначена дата релиза нового романа писателя «Невьянская башня».

Иванов – редкий пример современного писателя, чье имя является брендом, который выстраивался в плотной связке с кино: романы и фильмы подпитывали друг друга и аудиторную базу, поэтому новое обращение к его творчеству абсолютно логично, отметил в разговоре с «Ведомостями» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.

Список создателей и каст проекта прямым текстом говорит, что Okko делает значительную ставку на проект, считает Острый: «Экранизация бестселлера позволяет поработать с уже существующей фанатской базой автора, а в случае Иванова – это скорее всего достаточно зрелая и платежеспособная аудитория. Именно та, которая интересует стриминги в первую очередь», – добавил эксперт.

В тренде на экранизации чисто экономическая логика – адаптации проверенных источников снижают финансовые риски, пояснила гендиректор компании Wanta Group Мария Щербаль. Знакомое название дешевле продвигать, а для зрителей знание о том, что фильм снят по известной истории, становится залогом качества, отметила эксперт: «Согласно недавнему опросу Wanta Group, 22% тех, кто не планировал ходить в кино, указали именно эту причину, почему все-таки передумали».

