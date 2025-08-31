Отец мрачной семейки: как комиксы Чарльза Аддамса ожили на экране

К тому времени Аддамс был уже дважды разведен. С первой женой он прожил с 1943 по 1951 г. Затем в 1954 г. вновь вступил в брак – с юристом Барбарой Барб. Как и все его избранницы, она внешне была поразительно похожа на Мортишу, но в отличие от предыдущих жен плела дьявольские интриги. Барб настаивала, чтобы Аддамс переоформил на нее большую часть своего имущества и застраховал жизнь на $100 000 – весьма солидную по тем временам сумму. Адвокат Аддамса (с которым тот встречался тайком, настолько был запуган женой) посоветовал ему посмотреть триллер «Двойная страховка» (1944), где героиня планировала убийство супруга ради страховых выплат. В итоге Аддамс убежал от супруги через два года совместной жизни, но дорогой ценой: он передал Барб права на теле- и кинофраншизы «Семейки Аддамс».