Медиахолдинги все же заплатят рекламный сбор в 3% на сайтах ТВ- и радиовещателей

Медиахолдинги все же заплатят рекламный сбор в 3% на сайтах ТВ- и радиовещателейЭто будет происходить в тех случаях, если в цепочке по продаже размещений они задействуют посредников
Медиахолдинги фактически должны будут платить сбор в 3% за рекламные размещения на сайтах теле- и радиовещателей, хотя для таких контентных площадок было сделано исключение в соответствующем законе. Указанные разъяснения дали представителям ТВ- и радийной индустрий в Роскомнадзоре (занимается мониторингом и расчетом суммы отчислений), Минцифры и ФАС, рассказали «Ведомостям» два собеседника в медиакомпаниях, знакомых с позицией регуляторов.
Согласно ст. 18.2 закона о рекламе, при ее распространении на интернет-сайтах, владельцами которых являются вещатели теле- и радиоканалов, обязательные отчисления не уплачиваются. Позиция регуляторов заключается в том, что от сбора за такие размещения будут освобождаться только сами вещатели, уточнили собеседники «Ведомостей». В то же время с посредников-селлеров, а именно через них продают рекламу крупнейшие телеканалы и радиостанции, сбор планируется взимать, добавили они.