Медиахолдинги все же заплатят рекламный сбор в 3% на сайтах ТВ- и радиовещателей

Согласно ст. 18.2 закона о рекламе, при ее распространении на интернет-сайтах, владельцами которых являются вещатели теле- и радиоканалов, обязательные отчисления не уплачиваются. Позиция регуляторов заключается в том, что от сбора за такие размещения будут освобождаться только сами вещатели, уточнили собеседники «Ведомостей». В то же время с посредников-селлеров, а именно через них продают рекламу крупнейшие телеканалы и радиостанции, сбор планируется взимать, добавили они.